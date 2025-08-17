Национальное радио США (NPR) заявило, что в гостинице города Анкоридж (Аляска) якобы были найдены секретные документы, связанные с переговорами президента США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. Американские журналисты заверили, будто на них указано расписание проведения переговоров, а также рассадка делегаций и лидеров стран. Они также назвали эти документы «нарушением безопасности США».
Позже Белый дом опубликовал опровержение. В нем сказано, что эти документы являются не более чем меню еды из отеля. Подробности ситуации с оставленными «документами» на Аляске — в материале URA.RU.
Госдеп США «забыл документы»
NPR сообщило, что в гостинице города Анкоридж, где 15 августа прошла встреча президентов России и США, были найдены «документы», которые принадлежали американскому Госдепу и якобы были связаны с недавним саммитом России и Штатов.
Судя по информации, на документах якобы указаны расположение мест и время проведения саммита, а также отмечены номера госслужащих Штатов. Помимо этого в них были отражены места рассадки на обеде и обеденное меню. Сообщалось, что «документы» были найдены во время уборки номера в отеле.
Реакция Белого дома на «журналистское расследование»
Позже Белый дом опубликовал опровержение, заявив, что эти так называемые документы не являются «нарушением норм безопасности», как это изначально преподносили журналисты NPR. По словам представителей американской администрации, это было простое обеденное меню.
В сообщении отметили, что NPR никто не воспринимает всерьез именно из-за таких «журналистских расследований». Также указано, что благодаря Трампу радио не получает финансирование налогоплательщиков.
«Смешно, что NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это „нарушением норм безопасности“», — иронично заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Ее слова процитировал канал ABC.
