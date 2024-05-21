Шахматист Землянский в 13 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Иван Землянский стал самым юным шахматистом России, получившим звание гроссмейстера в возрасте всего 13 лет и восьми месяцев. Об этом сообщили в Федерации шахмат РФ (ФШР).
«Землянский на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил очередную норму международного гроссмейстера, которой не хватало для присвоения этого звания», — пишет РБК со ссылкой на информацию ФШР. В восьми турах юный россиянин набрал пять очков, в том числе выиграв партии у представителей Индии Абхиджита Гупты (183-й в рейтинге FIDE) и Адитьи Миттала (172), а также у Владимира Федосеева (36), выступающего за Словению.
В истории шахмат самым молодым гроссмейстером остается Абхиманью Мишра из США, завоевавший звание в 12 лет. Он обошел рекорд Сергея Карякина, который в свое время стал гроссмейстером, представляя Украину. При этом Землянский и Мишра сыграли вничью на том же турнире в Шардже 21 мая.
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