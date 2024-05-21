Шахматист Землянский в 13 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории России

21 мая 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Иван Землянский выполнил гроссмейстерскую норму на турнире в ОАЭ Фото: Илья Московец © URA.RU Иван Землянский стал самым юным шахматистом России, получившим звание гроссмейстера в возрасте всего 13 лет и восьми месяцев. Об этом сообщили в Федерации шахмат РФ (ФШР). «Землянский на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил очередную норму международного гроссмейстера, которой не хватало для присвоения этого звания», — пишет РБК со ссылкой на информацию ФШР. В восьми турах юный россиянин набрал пять очков, в том числе выиграв партии у представителей Индии Абхиджита Гупты (183-й в рейтинге FIDE) и Адитьи Миттала (172), а также у Владимира Федосеева (36), выступающего за Словению. В истории шахмат самым молодым гроссмейстером остается Абхиманью Мишра из США, завоевавший звание в 12 лет. Он обошел рекорд Сергея Карякина, который в свое время стал гроссмейстером, представляя Украину. При этом Землянский и Мишра сыграли вничью на том же турнире в Шардже 21 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иван Землянский стал самым юным шахматистом России, получившим звание гроссмейстера в возрасте всего 13 лет и восьми месяцев. Об этом сообщили в Федерации шахмат РФ (ФШР). «Землянский на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил очередную норму международного гроссмейстера, которой не хватало для присвоения этого звания», — пишет РБК со ссылкой на информацию ФШР. В восьми турах юный россиянин набрал пять очков, в том числе выиграв партии у представителей Индии Абхиджита Гупты (183-й в рейтинге FIDE) и Адитьи Миттала (172), а также у Владимира Федосеева (36), выступающего за Словению. В истории шахмат самым молодым гроссмейстером остается Абхиманью Мишра из США, завоевавший звание в 12 лет. Он обошел рекорд Сергея Карякина, который в свое время стал гроссмейстером, представляя Украину. При этом Землянский и Мишра сыграли вничью на том же турнире в Шардже 21 мая.