Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург партию украинских конфет. Фото

22 мая 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

300 килограммов украинских конфет изъяли на границе Челябинской области и Казахстана Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Челябинской области остановили ввоз 300 килограммов украинских конфет, которые из Казахстана направляли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «300 килограммов конфет украинской марки изъяли на границе сотрудники Челябинской таможни и пограничного УФСБ по региону. Кондитерские изделия везли в Екатеринбург из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Таможенники обнаружили 500 упаковок конфет во время досмотра. Перевозчик уверял, что не знал о том, в какой стране они произведены. Конфеты изъяли, а в отношении перевозчика возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ, (несоблюдение запретов на ввоз товаров). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. По словам перевозчика, он не знал о стране происхождения конфет и запрете на их ввоз фото: пресс-служба Челябинской таможни В фуре обнаружили 500 упаковок конфет украинской марки фото: пресс-служба Челябинской таможни Конфеты изъяли, а перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области остановили ввоз 300 килограммов украинских конфет, которые из Казахстана направляли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «300 килограммов конфет украинской марки изъяли на границе сотрудники Челябинской таможни и пограничного УФСБ по региону. Кондитерские изделия везли в Екатеринбург из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Таможенники обнаружили 500 упаковок конфет во время досмотра. Перевозчик уверял, что не знал о том, в какой стране они произведены. Конфеты изъяли, а в отношении перевозчика возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ, (несоблюдение запретов на ввоз товаров). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.