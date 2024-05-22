В Челябинской области остановили ввоз 300 килограммов украинских конфет, которые из Казахстана направляли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«300 килограммов конфет украинской марки изъяли на границе сотрудники Челябинской таможни и пограничного УФСБ по региону. Кондитерские изделия везли в Екатеринбург из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Таможенники обнаружили 500 упаковок конфет во время досмотра. Перевозчик уверял, что не знал о том, в какой стране они произведены. Конфеты изъяли, а в отношении перевозчика возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ, (несоблюдение запретов на ввоз товаров). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.
По словам перевозчика, он не знал о стране происхождения конфет и запрете на их ввоз
фото: пресс-служба Челябинской таможни
В фуре обнаружили 500 упаковок конфет украинской марки
фото: пресс-служба Челябинской таможни
Конфеты изъяли, а перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей
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В Челябинской области остановили ввоз 300 килограммов украинских конфет, которые из Казахстана направляли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «300 килограммов конфет украинской марки изъяли на границе сотрудники Челябинской таможни и пограничного УФСБ по региону. Кондитерские изделия везли в Екатеринбург из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Таможенники обнаружили 500 упаковок конфет во время досмотра. Перевозчик уверял, что не знал о том, в какой стране они произведены. Конфеты изъяли, а в отношении перевозчика возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ, (несоблюдение запретов на ввоз товаров). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.