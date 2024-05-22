Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург партию украинских конфет. Фото

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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, конфеты шоколадные
300 килограммов украинских конфет изъяли на границе Челябинской области и Казахстана Фото:

В Челябинской области остановили ввоз 300 килограммов украинских конфет, которые из Казахстана направляли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«300 килограммов конфет украинской марки изъяли на границе сотрудники Челябинской таможни и пограничного УФСБ по региону. Кондитерские изделия везли в Екатеринбург из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Таможенники обнаружили 500 упаковок конфет во время досмотра. Перевозчик уверял, что не знал о том, в какой стране они произведены. Конфеты изъяли, а в отношении перевозчика возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ, (несоблюдение запретов на ввоз товаров). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

По словам перевозчика, он не знал о стране происхождения конфет и запрете на их ввоз
По словам перевозчика, он не знал о стране происхождения конфет и запрете на их ввоз
В фуре обнаружили 500 упаковок конфет украинской марки
В фуре обнаружили 500 упаковок конфет украинской марки
Конфеты изъяли, а перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей
Конфеты изъяли, а перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей

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В Челябинской области остановили ввоз 300 килограммов украинских конфет, которые из Казахстана направляли в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «300 килограммов конфет украинской марки изъяли на границе сотрудники Челябинской таможни и пограничного УФСБ по региону. Кондитерские изделия везли в Екатеринбург из Казахстана», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Таможенники обнаружили 500 упаковок конфет во время досмотра. Перевозчик уверял, что не знал о том, в какой стране они произведены. Конфеты изъяли, а в отношении перевозчика возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ, (несоблюдение запретов на ввоз товаров). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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