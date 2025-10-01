Новый мировой порядок: какой ожидается речь Путина на «Валдае» и где ее можно послушать

Выступление Путина на «Валдае» пройдет во второй половине дня 2 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин выступит на дискуссионном клубе «Валдай» 2 октября
Владимир Путин выступит на дискуссионном клубе «Валдай» 2 октября Фото:

Президент России Владимир Путин 2 октября примет участие в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. В этом году 22-я сессия международного клуба проходит под темой «Полицентричный мир: инструкция по применению». Среди приглашенных — эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и Южно-Африканской Республики. Где смотреть выступление главы государства — в материале URA.RU.

Крупное выступление президента и множество международных встреч

Еще на днях в Кремле анонсировали выступление Путина в рамках «Валдая», в ходе которого глава государства сделает ряд важных заявлений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что предстоящие дни будут интересны всем, кто так или иначе отслеживает политическую повестку в стране в целом. Пресс-секретарь уточнил, что в рабочем графике Путина на ближайшее время запланирован ряд встреч с российскими чиновниками, а также международные контакты.

Концептуальная речь Путина: о чем намерен рассказать

Новое заседание международного клуба «Валдай» уже стартовало 29 сентября в Сочи. Мероприятия завершатся 2 октября, именно тогда и состоится выступление президента России. Как уточнил Песков, содержание валдайской речи Путина остается концептуальным и не зависит от текущей политической конъюнктуры. И данная речь не переписывается, при этом все равно оставаясь актуальной, подчеркнул Песков в ходе конференц колла 1 октября. .

По словам Пескова, ключевые вопросы дискуссии — формирование новой системы международных отношений, перспективы и вызовы многополярного мира. В центре внимания — тема ежегодной сессии клуба: «Полицентричный мир. Инструкция по применению». Спикеры обсудят, какой будет новая система мирового устройства, к чему она приведет и как странам жить в условиях многополярности. Песков отметил, что основная часть выступления Путина будет посвящена анализу этих процессов и предложению подходов России к современной архитектуре глобальной безопасности.

Когда и где смотреть переговоры выступление Путина

URA.RU начнет вести онлайн-трансляцию выступления Путина 2 октября. Начало, предварительно, запланировано на вторую половину дня. Трансляция будет ввестись в соцсети "ВКонтакте", а также на Rutube. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию. После завершения сессии URA.RU соберет главные тезисы в вечерней рассылке. Подписаться на нее можно по этой ссылке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин 2 октября примет участие в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. В этом году 22-я сессия международного клуба проходит под темой «Полицентричный мир: инструкция по применению». Среди приглашенных — эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и Южно-Африканской Республики. Где смотреть выступление главы государства — в материале URA.RU. Крупное выступление президента и множество международных встреч Еще на днях в Кремле анонсировали выступление Путина в рамках «Валдая», в ходе которого глава государства сделает ряд важных заявлений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что предстоящие дни будут интересны всем, кто так или иначе отслеживает политическую повестку в стране в целом. Пресс-секретарь уточнил, что в рабочем графике Путина на ближайшее время запланирован ряд встреч с российскими чиновниками, а также международные контакты. Концептуальная речь Путина: о чем намерен рассказать Новое заседание международного клуба «Валдай» уже стартовало 29 сентября в Сочи. Мероприятия завершатся 2 октября, именно тогда и состоится выступление президента России. Как уточнил Песков, содержание валдайской речи Путина остается концептуальным и не зависит от текущей политической конъюнктуры. И данная речь не переписывается, при этом все равно оставаясь актуальной, подчеркнул Песков в ходе конференц колла 1 октября. . По словам Пескова, ключевые вопросы дискуссии — формирование новой системы международных отношений, перспективы и вызовы многополярного мира. В центре внимания — тема ежегодной сессии клуба: «Полицентричный мир. Инструкция по применению». Спикеры обсудят, какой будет новая система мирового устройства, к чему она приведет и как странам жить в условиях многополярности. Песков отметил, что основная часть выступления Путина будет посвящена анализу этих процессов и предложению подходов России к современной архитектуре глобальной безопасности. Когда и где смотреть переговоры выступление Путина
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...