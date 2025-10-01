Новый мировой порядок: какой ожидается речь Путина на «Валдае» и где ее можно послушать

Президент России Владимир Путин 2 октября примет участие в работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. В этом году 22-я сессия международного клуба проходит под темой «Полицентричный мир: инструкция по применению». Среди приглашенных — эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и Южно-Африканской Республики. Где смотреть выступление главы государства — в материале URA.RU.
Крупное выступление президента и множество международных встреч
Еще на днях в Кремле анонсировали выступление Путина в рамках «Валдая», в ходе которого глава государства сделает ряд важных заявлений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что предстоящие дни будут интересны всем, кто так или иначе отслеживает политическую повестку в стране в целом. Пресс-секретарь уточнил, что в рабочем графике Путина на ближайшее время запланирован ряд встреч с российскими чиновниками, а также международные контакты.
Концептуальная речь Путина: о чем намерен рассказать
Новое заседание международного клуба «Валдай» уже стартовало 29 сентября в Сочи. Мероприятия завершатся 2 октября, именно тогда и состоится выступление президента России. Как уточнил Песков, содержание валдайской речи Путина остается концептуальным и не зависит от текущей политической конъюнктуры. И данная речь не переписывается, при этом все равно оставаясь актуальной, подчеркнул Песков в ходе конференц колла 1 октября. .
По словам Пескова, ключевые вопросы дискуссии — формирование новой системы международных отношений, перспективы и вызовы многополярного мира. В центре внимания — тема ежегодной сессии клуба: «Полицентричный мир. Инструкция по применению». Спикеры обсудят, какой будет новая система мирового устройства, к чему она приведет и как странам жить в условиях многополярности. Песков отметил, что основная часть выступления Путина будет посвящена анализу этих процессов и предложению подходов России к современной архитектуре глобальной безопасности.
Когда и где смотреть переговоры выступление Путина
URA.RU начнет вести онлайн-трансляцию выступления Путина 2 октября. Начало, предварительно, запланировано на вторую половину дня. Трансляция будет ввестись в соцсети "ВКонтакте", а также на Rutube. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустит текстовую трансляцию. После завершения сессии URA.RU соберет главные тезисы в вечерней рассылке. Подписаться на нее можно по этой ссылке.
