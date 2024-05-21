21 мая 2024

Аналитики раскрыли, какие работники имеют преимущество при трудоустройстве в ХМАО

В ХМАО преимуществом при трудоустройстве пользуются работники с ученой степенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские компании охотнее берут на работу кандидатов с ученой степенью
Югорские компании охотнее берут на работу кандидатов с ученой степенью Фото:

Преимуществом при трудоустройстве в ХМАО пользуются кандидаты с ученой степенью. Охотнее других соискателей их принимают на работу в 16% югорских компаний, рассказали URA.RU аналитики сервиса SuperJob.

«Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преимущество при трудоустройстве в 16% компаний, особенно в конкурсе на руководящие должности», — говорится в исследовании. Чаще всего ученой степенью интересуются югорские работодатели в сферах образования, медицины, строительстве и производстве.

Ранее URA.RU рассказывало, какие подработки жителям ХМАО предлагают в мае. Чаще всего югорчан в это время зовут работать продавцами-консультантами, операторами и курьерами.

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Преимуществом при трудоустройстве в ХМАО пользуются кандидаты с ученой степенью. Охотнее других соискателей их принимают на работу в 16% югорских компаний, рассказали URA.RU аналитики сервиса SuperJob. «Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преимущество при трудоустройстве в 16% компаний, особенно в конкурсе на руководящие должности», — говорится в исследовании. Чаще всего ученой степенью интересуются югорские работодатели в сферах образования, медицины, строительстве и производстве. Ранее URA.RU рассказывало, какие подработки жителям ХМАО предлагают в мае. Чаще всего югорчан в это время зовут работать продавцами-консультантами, операторами и курьерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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