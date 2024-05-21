Аналитики раскрыли, какие работники имеют преимущество при трудоустройстве в ХМАО

Преимуществом при трудоустройстве в ХМАО пользуются кандидаты с ученой степенью. Охотнее других соискателей их принимают на работу в 16% югорских компаний, рассказали URA.RU аналитики сервиса SuperJob.
«Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преимущество при трудоустройстве в 16% компаний, особенно в конкурсе на руководящие должности», — говорится в исследовании. Чаще всего ученой степенью интересуются югорские работодатели в сферах образования, медицины, строительстве и производстве.
Ранее URA.RU рассказывало, какие подработки жителям ХМАО предлагают в мае. Чаще всего югорчан в это время зовут работать продавцами-консультантами, операторами и курьерами.
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