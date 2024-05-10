Какие подработки предлагают жителям ХМАО на майские праздники

На майские праздники жителям ХМАО предлагают подработки в торговле и доставке

11 мая 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

На майские праздники жителям ХМАО предлагают подработку в торговле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На майские праздники жителям ХМАО предлагают подработку в качестве продавцов-консультантов, операторов и курьеров. Такую аналитику агентству URA.RU предоставили специалисты онлайн-платформы HeadHunter. «За последнюю неделю апреля и первую неделю мая в ХМАО были востребованы вакансии для подработки в качестве продавцов-консультантов, операторов, промоутеров, курьеров и менеджеров по продажам. В топ-10 самых высокооплачиваемых подработок входят водители по доставке, курьеры, торговые агенты и шиномонтажники с зарплатами до 200 000 рублей на руки», — сообщили эксперты платформы. Всего в этот период открыто более 770 вакансий для подработки, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время, медианный диапазон зарплат увеличился и составил от 40 000 до 97 700 рублей, что выше прошлогодних показателей. Ранее URA.RU писало о том, что в апреле компании подняли зарплаты работникам в Ханты-Мансийском автономном округе на 3%. Таким образом, в среднем по региону кандидатам на должность работодатели готовы платить более 75 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На майские праздники жителям ХМАО предлагают подработку в качестве продавцов-консультантов, операторов и курьеров. Такую аналитику агентству URA.RU предоставили специалисты онлайн-платформы HeadHunter. «За последнюю неделю апреля и первую неделю мая в ХМАО были востребованы вакансии для подработки в качестве продавцов-консультантов, операторов, промоутеров, курьеров и менеджеров по продажам. В топ-10 самых высокооплачиваемых подработок входят водители по доставке, курьеры, торговые агенты и шиномонтажники с зарплатами до 200 000 рублей на руки», — сообщили эксперты платформы. Всего в этот период открыто более 770 вакансий для подработки, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время, медианный диапазон зарплат увеличился и составил от 40 000 до 97 700 рублей, что выше прошлогодних показателей. Ранее URA.RU писало о том, что в апреле компании подняли зарплаты работникам в Ханты-Мансийском автономном округе на 3%. Таким образом, в среднем по региону кандидатам на должность работодатели готовы платить более 75 тысяч рублей.