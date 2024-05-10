10 мая 2024
09 мая 2024

Какие подработки предлагают жителям ХМАО на майские праздники

На майские праздники жителям ХМАО предлагают подработки в торговле и доставке
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города во время самоизоляции. Курган , работа, безработица, заработок, подработка
На майские праздники жителям ХМАО предлагают подработку в торговле Фото:

На майские праздники жителям ХМАО предлагают подработку в качестве продавцов-консультантов, операторов и курьеров. Такую аналитику агентству URA.RU предоставили специалисты онлайн-платформы HeadHunter.

«За последнюю неделю апреля и первую неделю мая в ХМАО были востребованы вакансии для подработки в качестве продавцов-консультантов, операторов, промоутеров, курьеров и менеджеров по продажам. В топ-10 самых высокооплачиваемых подработок входят водители по доставке, курьеры, торговые агенты и шиномонтажники с зарплатами до 200 000 рублей на руки», — сообщили эксперты платформы.

Всего в этот период открыто более 770 вакансий для подработки, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время, медианный диапазон зарплат увеличился и составил от 40 000 до 97 700 рублей, что выше прошлогодних показателей.

Ранее URA.RU писало о том, что в апреле компании подняли зарплаты работникам в Ханты-Мансийском автономном округе на 3%. Таким образом, в среднем по региону кандидатам на должность работодатели готовы платить более 75 тысяч рублей.

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На майские праздники жителям ХМАО предлагают подработку в качестве продавцов-консультантов, операторов и курьеров. Такую аналитику агентству URA.RU предоставили специалисты онлайн-платформы HeadHunter. «За последнюю неделю апреля и первую неделю мая в ХМАО были востребованы вакансии для подработки в качестве продавцов-консультантов, операторов, промоутеров, курьеров и менеджеров по продажам. В топ-10 самых высокооплачиваемых подработок входят водители по доставке, курьеры, торговые агенты и шиномонтажники с зарплатами до 200 000 рублей на руки», — сообщили эксперты платформы. Всего в этот период открыто более 770 вакансий для подработки, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время, медианный диапазон зарплат увеличился и составил от 40 000 до 97 700 рублей, что выше прошлогодних показателей. Ранее URA.RU писало о том, что в апреле компании подняли зарплаты работникам в Ханты-Мансийском автономном округе на 3%. Таким образом, в среднем по региону кандидатам на должность работодатели готовы платить более 75 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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