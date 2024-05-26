День пограничника отпразднуют в челябинском парке «Сад Победы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В парке «Сад Победы» в Челябинске сегодня, 27 мая, пройдет празднование Дня пограничника. В программе мероприятия заявлены выставка оружия и техники, а также праздничный концерт, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«27 мая на „День пограничника“ в Саду Победы ожидается праздничная программа. Начало в 15:30!», — сообщили в официальной группе парка «Сад Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие начнется с концерта «На защите рубежей», который продлится до 17:00. В 16:00 откроется выставка оружия и техники, защищающих границу страны, а также заработает полевая кухня. Вечер закончится общественно-культурной акцией у мемориала «Пограничникам Южного Урала».

Для челябинцев на День пограничника организовали праздничный концерт, полевую кухню и выставку военной техники telegram-канал Управления культуры Челябинской области Фото: