26 мая 2024

В Челябинске День пограничника отметят выставкой оружия и концертом. Афиша

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День пограничника. Курган, день пограничника
День пограничника отпразднуют в челябинском парке «Сад Победы» Фото:

В парке «Сад Победы» в Челябинске сегодня, 27 мая, пройдет празднование Дня пограничника. В программе мероприятия заявлены выставка оружия и техники, а также праздничный концерт, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«27 мая на „День пограничника“ в Саду Победы ожидается праздничная программа. Начало в 15:30!», — сообщили в официальной группе парка «Сад Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие начнется с концерта «На защите рубежей», который продлится до 17:00. В 16:00 откроется выставка оружия и техники, защищающих границу страны, а также заработает полевая кухня. Вечер закончится общественно-культурной акцией у мемориала «Пограничникам Южного Урала».

Для челябинцев на День пограничника организовали праздничный концерт, полевую кухню и выставку военной техники
Для челябинцев на День пограничника организовали праздничный концерт, полевую кухню и выставку военной техники
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В парке «Сад Победы» в Челябинске сегодня, 27 мая, пройдет празднование Дня пограничника. В программе мероприятия заявлены выставка оружия и техники, а также праздничный концерт, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе управления культуры Челябинска. «27 мая на „День пограничника“ в Саду Победы ожидается праздничная программа. Начало в 15:30!», — сообщили в официальной группе парка «Сад Победы» в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие начнется с концерта «На защите рубежей», который продлится до 17:00. В 16:00 откроется выставка оружия и техники, защищающих границу страны, а также заработает полевая кухня. Вечер закончится общественно-культурной акцией у мемориала «Пограничникам Южного Урала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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