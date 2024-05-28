В Екатеринбурге начали торговать потенциально опасными ягодами

В Екатеринбурге появились точки продаж с клубникой и черешней без сертификатов

28 мая 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Долгожданные ягоды и фрукты лучше покупать у надежных продавцов, а не с рук Фото: Илья Московец © URA.RU На улицах Екатеринбурга появились нелегальные точки продаж, где торгуют клубникой, черешней, абрикосами и арбузами неизвестного происхождения. Почему купленные с рук ягоды и фрукты могут быть опасны для здоровья, URA.RU объяснили санврачи и биологи. «Ягоды, которые продают без сертификатов, опасны, так как мы не имеем информации, в каких условиях они были выращены, какие применялись технологии. Ведь не секрет, что кто-то держит их на гормонах, чтобы быстрее вырастали, кто-то травит удобрениями, чтобы были красивые плоды. А кто-то добросовестный и соблюдает весь технологический цикл, чтобы растения были экологически чистыми. Но мы ведь этого не знаем», — прокомментировала Светлана Раскостова, руководитель екатеринбургского дендропарка. Тем не менее екатеринбуржцы с удовольствием покупают клубнику, черешню, абрикосы и арбузы с рук. Несанкционированные торговые точки были замечены, например, на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта, а также в Пионерском микрорайоне на улице Сулимова. В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора подтвердили, что такие покупки опасны для здоровья и посоветовали свердловчанам опираться на три правила при выборе ягод и фруктов. «Первое — продукцию необходимо покупать в стационарных оборудованных местах торговли: магазинах, на рынках, у представителей микробизнеса, но это должно быть официальное лицо. Если на киоске нет опознавательных знаков, можно информацию запросить. Второе — можно потребовать товарно-транспортный документ и удостовериться в качестве продукта. Третье — обратить внимание на опрятный вид товара и продавца. Продукция должна быть в упаковке, не стоять на земле», — прокомментировали в управлении. Также там посоветовали уральцам правильно хранить и мыть фрукты-ягоды перед употреблением. «Дома необходимо принять все меры гигиены, помнить, что товар изначально нежный и уязвимый к порче», — добавили санврачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах Екатеринбурга появились нелегальные точки продаж, где торгуют клубникой, черешней, абрикосами и арбузами неизвестного происхождения. Почему купленные с рук ягоды и фрукты могут быть опасны для здоровья, URA.RU объяснили санврачи и биологи. «Ягоды, которые продают без сертификатов, опасны, так как мы не имеем информации, в каких условиях они были выращены, какие применялись технологии. Ведь не секрет, что кто-то держит их на гормонах, чтобы быстрее вырастали, кто-то травит удобрениями, чтобы были красивые плоды. А кто-то добросовестный и соблюдает весь технологический цикл, чтобы растения были экологически чистыми. Но мы ведь этого не знаем», — прокомментировала Светлана Раскостова, руководитель екатеринбургского дендропарка. Тем не менее екатеринбуржцы с удовольствием покупают клубнику, черешню, абрикосы и арбузы с рук. Несанкционированные торговые точки были замечены, например, на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта, а также в Пионерском микрорайоне на улице Сулимова. В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора подтвердили, что такие покупки опасны для здоровья и посоветовали свердловчанам опираться на три правила при выборе ягод и фруктов. «Первое — продукцию необходимо покупать в стационарных оборудованных местах торговли: магазинах, на рынках, у представителей микробизнеса, но это должно быть официальное лицо. Если на киоске нет опознавательных знаков, можно информацию запросить. Второе — можно потребовать товарно-транспортный документ и удостовериться в качестве продукта. Третье — обратить внимание на опрятный вид товара и продавца. Продукция должна быть в упаковке, не стоять на земле», — прокомментировали в управлении. Также там посоветовали уральцам правильно хранить и мыть фрукты-ягоды перед употреблением. «Дома необходимо принять все меры гигиены, помнить, что товар изначально нежный и уязвимый к порче», — добавили санврачи.