В Екатеринбурге начали торговать потенциально опасными ягодами

На улицах Екатеринбурга появились нелегальные точки продаж, где торгуют клубникой, черешней, абрикосами и арбузами неизвестного происхождения. Почему купленные с рук ягоды и фрукты могут быть опасны для здоровья, URA.RU объяснили санврачи и биологи.
«Ягоды, которые продают без сертификатов, опасны, так как мы не имеем информации, в каких условиях они были выращены, какие применялись технологии. Ведь не секрет, что кто-то держит их на гормонах, чтобы быстрее вырастали, кто-то травит удобрениями, чтобы были красивые плоды. А кто-то добросовестный и соблюдает весь технологический цикл, чтобы растения были экологически чистыми. Но мы ведь этого не знаем», — прокомментировала Светлана Раскостова, руководитель екатеринбургского дендропарка.
Тем не менее екатеринбуржцы с удовольствием покупают клубнику, черешню, абрикосы и арбузы с рук. Несанкционированные торговые точки были замечены, например, на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта, а также в Пионерском микрорайоне на улице Сулимова. В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора подтвердили, что такие покупки опасны для здоровья и посоветовали свердловчанам опираться на три правила при выборе ягод и фруктов.
«Первое — продукцию необходимо покупать в стационарных оборудованных местах торговли: магазинах, на рынках, у представителей микробизнеса, но это должно быть официальное лицо. Если на киоске нет опознавательных знаков, можно информацию запросить. Второе — можно потребовать товарно-транспортный документ и удостовериться в качестве продукта. Третье — обратить внимание на опрятный вид товара и продавца. Продукция должна быть в упаковке, не стоять на земле», — прокомментировали в управлении.
Также там посоветовали уральцам правильно хранить и мыть фрукты-ягоды перед употреблением. «Дома необходимо принять все меры гигиены, помнить, что товар изначально нежный и уязвимый к порче», — добавили санврачи.
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