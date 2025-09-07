07 сентября 2025

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Турцию, совершил экстренную посадку. Скрин

Борт направлялся в Анталью
Борт направлялся в Анталью

Самолет авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Екатеринбурга в Анталью (Турция), 8 сентября вынужденно посадили на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан). Эти данные приводит мониторинговый сервис Flightradar24.

Судя по онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс ZF-839 отправился 8 сентября в 03:28. Прибытие в Анталью было запланировано в 06:05 по местному времени.

Причина посадки Boeing 767-306 не уточняется, однако известно, что внутри могли находиться около 300 пассажиров. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.

