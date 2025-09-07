На вокзале в Екатеринбурге силовики задержали 20-летнего тавдинца, объявленного в федеральный розыск. Парень хотел избежать наказания за преступление по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Тавдинец проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого за совершение преступления по части 1 статьи 119 УК РФ. В качестве меры пресечения в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — пояснили там. В розыске он находился за неявку на заседание суда.
Силовикам доложили, что беглец может воспользоваться поездом. Там они его и поймали при попытке уехать в Ярославль. Молодого человека доставили в линейный отдел полиции и сообщили о задержании инициатору розыска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!