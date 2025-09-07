07 сентября 2025

В Екатеринбурге задержали 20-летнего парня из федерального розыска. Фото

Беглеца доставили в линейный отдел полиции (архивное фото)
На вокзале в Екатеринбурге силовики задержали 20-летнего тавдинца, объявленного в федеральный розыск. Парень хотел избежать наказания за преступление по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Тавдинец проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого за совершение преступления по части 1 статьи 119 УК РФ. В качестве меры пресечения в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — пояснили там. В розыске он находился за неявку на заседание суда.

Силовикам доложили, что беглец может воспользоваться поездом. Там они его и поймали при попытке уехать в Ярославль. Молодого человека доставили в линейный отдел полиции и сообщили о задержании инициатору розыска.

