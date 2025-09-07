Завхозу детсада в Екатеринбурге вынесли приговор из-за гибели девочки

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор заведующей хозяйством в детском саду №180, обвиняемой в халатности, из-за которой четырехлетняя девочка удушилась шарфом. Ее лишили свободы условно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Заведующей хозяйством должным образом не осуществлялся регулярный визуальный осмотр детского игрового оборудования на территории детского сада и не проводилась проверка на предмет наличия комплектующих деталей к ним», — пояснили там. Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Обвиняемой назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Она не сможет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями в образовательных учреждениях, 2,5 года.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Ребенок зацепился шарфом за горку, а позже скончался в больнице. Инцидент произошел 25 января. Воспитательницу детсада обвинили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначили два года ограничения свободы с запретом преподавать на тот же срок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!