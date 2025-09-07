МЧС объявило штормовое предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 9 сентября ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Закройте окна и двери, а также проверьте ливневую канализацию и очистите стоки от мусора», — сказали в ведомстве. Водителям советуют не пытаться проехать затопленные участки и не проезжать лужи на высокой скорости.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
