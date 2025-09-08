Представитель «Уральских авиалиний» незаконно брал деньги за ручную кладь

Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» незаконно взимали сервисный сбор с пассажиров за оформление ручной клади и багажа в московском аэропорту Жуковский. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.
«С ноября 2024-го по август 2025-го при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров воздушного транспорта в нарушение Федеральных авиационных правил незаконно взималась дополнительная плата за оформление ручной клади и багажа в 500 рублей», — пояснили в ведомстве. Это выяснилось в ходе проверки правоохранителей.
Вскоре сервисный сбор отменили. В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что деньги собирала не авиакомпания, а фирма, которая осуществляла представительство — ООО «Аэродром».
