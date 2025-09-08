Представитель «Уральских авиалиний» незаконно брал деньги за ручную кладь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сервисный сбор взимали почти целый год
Сервисный сбор взимали почти целый год Фото:

Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» незаконно взимали сервисный сбор с пассажиров за оформление ручной клади и багажа в московском аэропорту Жуковский. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

«С ноября 2024-го по август 2025-го при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров воздушного транспорта в нарушение Федеральных авиационных правил незаконно взималась дополнительная плата за оформление ручной клади и багажа в 500 рублей», — пояснили в ведомстве. Это выяснилось в ходе проверки правоохранителей.

Вскоре сервисный сбор отменили. В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что деньги собирала не авиакомпания, а фирма, которая осуществляла представительство — ООО «Аэродром».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» незаконно взимали сервисный сбор с пассажиров за оформление ручной клади и багажа в московском аэропорту Жуковский. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры. «С ноября 2024-го по август 2025-го при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров воздушного транспорта в нарушение Федеральных авиационных правил незаконно взималась дополнительная плата за оформление ручной клади и багажа в 500 рублей», — пояснили в ведомстве. Это выяснилось в ходе проверки правоохранителей. Вскоре сервисный сбор отменили. В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что деньги собирала не авиакомпания, а фирма, которая осуществляла представительство — ООО «Аэродром».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...