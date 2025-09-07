У свердловчан остался последний шанс проголосовать на выборах губернатора где угодно

На выборах губернатора Свердловской области 12-14 сентября можно проголосовать на избирательном участке не по месту прописки. Но для этого избирателю необходимо заранее открепиться и подать соответствующее заявление через Госуслуги. Как именно, в материале URA.RU.
Как поменять избирательный участок
Для того, чтобы изменить место голосования, если прописка в другом городе, нужно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Нужно выбрать подходящий участок и подать заявление на предоставление услуги.
Где можно изменить место голосования
Изменить избирательный участок можно в любом отделении МФЦ, территориальной избирательной комиссии (ТИК) или участковой избирательной комиссии (УИК). Но проще всего подать заявление онлайн через «Госуслуги». В приложении или на сайте нужно найти вкладку «Мои выборы». В ней выбрать «Удобный избирательный участок» и «По месту прописки». Вам предложат проголосовать в Свердловской области или Москве. Далее выберите нужный адрес на карте. После чего отправьте запрос, и в ответ будет выдан специальный талон.
Сроки подачи
До 8 сентября включительно. В МФЦ, ТИК и на «Госуслугах» заявления начали принимать с 23 июля. УИК был включен в процесс 3 сентября.
Что нужно помнить
В единый день голосования нужно прийти на выбранный участок с паспортом. Рекомендуется распечатать талон, в котором указано, что вы сменили свой избирательный участок.
Как еще проголосовать не по месту прописки
Помимо выше перечисленных способов, можно проголосовать через ДЭГ из любой точки России или Свердловской области вне зависимости от прописки. Заявление подается на «Госуслугах» в разделе «Мои выборы». После этого фамилия избирателя будет исключена из списков голосования по месту жительства. Участие в выборах через ДЭГ будет проходить на vybory.gov.ru с 08:00 часов 12 сентября до 20:00 часов 14 сентября. Этап досрочного голосования стартовал 5 сентября. Подробнее — в сбойке агентства.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
