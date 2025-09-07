07 сентября 2025

Свердловчане стали чаще погибать в авариях

За август в ДТП погибли 52 человека
За август в ДТП погибли 52 человека

В Свердловской области в августе 2025-го в ДТП погибли 52 человека, в числе которых шестеро несовершеннолетних. Показатель на 53% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, рассказали в Госавтоинспекции.

«Девять погибших зарегистрировано в Екатеринбурге, шесть человек погибли в Тугулымском районе, четверо в Каменске-Уральском. По три человека погибли в Богдановичском районе, Верхней Салде и Нижнем Тагиле. По два — в Артемовском районе, Верхней Пышме, Новой Ляле и Первоуральске. В других городах области погибло по одному человеку», — пояснили в ведомстве.

Основной причиной смертельных ДТП стало столкновение машин — в результате таких аварий погибло 23 человека. Также десять погибших были пешеходами и четверо — велосипедистами. В числе ключевых факторов трагедий названы превышение скорости (15 погибших) и выезд на встречку (11 погибших).

