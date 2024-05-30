Экономист раскрыл, как предпенсионеры могут потерять все накопления

Предпенсионеры могут потерять все накопления из-за трейдинга и займов
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Люди часто теряют накопления из-за невыгодных вложений
Люди часто теряют накопления из-за невыгодных вложений Фото:

Перед пенсией люди часто хотят накопить деньги, но зачастую делают это неверным способом и даже залезают в долги. О том, как граждане могут остаться ни с чем из-за своей ошибки и как накопить с выгодой, рассказал эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев.

«Новичкам ни в коем случае нельзя брать заемные средства. То есть, можно использовать только свои деньги, не брать кредиты в банках и не занимать средства у брокера. Заниматься лучше именно долгосрочным инвестированием: покупать ценные бумаги и удерживать их длительный период времени, например, 10 лет. По статистике, 97% новичков, если они занимаются трейдингом — активной ежедневной торговлей, теряют свои средства», — подчеркнул Кокорев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам Кокорева, до пенсии гражданам нужно безопасно преумножить свой капитал, потому что после пенсии при потере денег нарастить его вновь не удастся. Эксперт советует инвестировать в облигации и небольшую долю — в акции.

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Перед пенсией люди часто хотят накопить деньги, но зачастую делают это неверным способом и даже залезают в долги. О том, как граждане могут остаться ни с чем из-за своей ошибки и как накопить с выгодой, рассказал эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев. «Новичкам ни в коем случае нельзя брать заемные средства. То есть, можно использовать только свои деньги, не брать кредиты в банках и не занимать средства у брокера. Заниматься лучше именно долгосрочным инвестированием: покупать ценные бумаги и удерживать их длительный период времени, например, 10 лет. По статистике, 97% новичков, если они занимаются трейдингом — активной ежедневной торговлей, теряют свои средства», — подчеркнул Кокорев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По словам Кокорева, до пенсии гражданам нужно безопасно преумножить свой капитал, потому что после пенсии при потере денег нарастить его вновь не удастся. Эксперт советует инвестировать в облигации и небольшую долю — в акции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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