В Кремле ответили на повышенный интерес США к ударам по России

Песков: западным оружием уже давно совершаются удары по России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Оружием американского производства уже совершаются удары по российской территории, сказал Дмитрий Песков Фото:
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Кремлю неизвестно о разрешении США использовать американское оружие для ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Об этом решении нам неизвестно», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что оружием американского производства уже совершаются удары по российской территории, что свидетельствует о степени вовлеченности США в конфликт.

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Кремлю неизвестно о разрешении США использовать американское оружие для ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Об этом решении нам неизвестно», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что оружием американского производства уже совершаются удары по российской территории, что свидетельствует о степени вовлеченности США в конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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