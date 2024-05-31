В Кремле ответили на повышенный интерес США к ударам по России

Оружием американского производства уже совершаются удары по российской территории, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кремлю неизвестно о разрешении США использовать американское оружие для ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Об этом решении нам неизвестно», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что оружием американского производства уже совершаются удары по российской территории, что свидетельствует о степени вовлеченности США в конфликт.
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