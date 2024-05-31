В Кремле ответили на повышенный интерес США к ударам по России

Песков: западным оружием уже давно совершаются удары по России

31 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Оружием американского производства уже совершаются удары по российской территории, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремлю неизвестно о разрешении США использовать американское оружие для ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Об этом решении нам неизвестно», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что оружием американского производства уже совершаются удары по российской территории, что свидетельствует о степени вовлеченности США в конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремлю неизвестно о разрешении США использовать американское оружие для ударов по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Об этом решении нам неизвестно», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что оружием американского производства уже совершаются удары по российской территории, что свидетельствует о степени вовлеченности США в конфликт.