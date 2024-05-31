Сотни уральцев пытаются получить миллион от «Жизньмарта»

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург
Сотрудники компании обрабатывают каждое обращение (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Более 300 обращений от уральцев поступило в компанию «Жизньмарт» после заявления основателя Ивана Зайченко о компенсации в размере миллиона рублей пострадавшим от отравления продукцией сети. Сотрудники колл-центра проверяют каждое обращение, чтобы отделить истинные случаи от поддельных и обеспечить поддержку действительно пострадавшим.

«Мы получили более 300 отзывов на самочувствие в первые дни после новости про миллион. Сейчас сотрудники колл-центра отрабатывают каждое обращение, запрашивая документы для подтверждения случая. 80% обращений оказались фейковыми. Около половины заявителей не выходят на связь и потеряли интерес к теме», — заявил Зайченко в своем telegram-канале.

Согласно информации Роспотребнадзора, с 16 мая зафиксировано не менее 18 случаев обращения граждан с признаками отравления после употребления продукции «Жизньмарта». В связи с этими инцидентами было принято решение о закрытии фабрик четырех подрядчиков сети. Ранее Иван Зайченко также высказывал предположение, что некоторые клиенты могли преднамеренно пытаться отравиться, чтобы получить компенсацию. Вся актуальная информация о ситуации вокруг »«Жизньмарта» — в сюжете URA.RU.

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Более 300 обращений от уральцев поступило в компанию «Жизньмарт» после заявления основателя Ивана Зайченко о компенсации в размере миллиона рублей пострадавшим от отравления продукцией сети. Сотрудники колл-центра проверяют каждое обращение, чтобы отделить истинные случаи от поддельных и обеспечить поддержку действительно пострадавшим. «Мы получили более 300 отзывов на самочувствие в первые дни после новости про миллион. Сейчас сотрудники колл-центра отрабатывают каждое обращение, запрашивая документы для подтверждения случая. 80% обращений оказались фейковыми. Около половины заявителей не выходят на связь и потеряли интерес к теме», — заявил Зайченко в своем telegram-канале. Согласно информации Роспотребнадзора, с 16 мая зафиксировано не менее 18 случаев обращения граждан с признаками отравления после употребления продукции «Жизньмарта». В связи с этими инцидентами было принято решение о закрытии фабрик четырех подрядчиков сети. Ранее Иван Зайченко также высказывал предположение, что некоторые клиенты могли преднамеренно пытаться отравиться, чтобы получить компенсацию. Вся актуальная информация о ситуации вокруг »«Жизньмарта» — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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