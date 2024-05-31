По всему миру пользователи жалуются на сбои в работе Google: поисковая система, «гугл-тренды», сайт и другие продукты компании. Об этом сообщает сайт Downdetector.
Пользователи заявили, что у них не работает сайт Google и поисковая система. Также были сообщения о сбоях в работе карт. Сильный всплеск сообщений об ошибках был зафиксирован примерно в 15:00 по московскому времени, передает Downdetector.
Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США — более тысячи. Также сообщения поступают из Германии, Франции, Италии, Индии, Японии, Канады, Великобритании. Новостной раздел компании в России также работает с перебоями.
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