Люди со всего мира пожаловались на сбой в работе Google. Скрин

31 мая 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Пользователи не могут воспользоваться продуктами компании Google Фото: Анна Майорова © URA.RU По всему миру пользователи жалуются на сбои в работе Google: поисковая система, «гугл-тренды», сайт и другие продукты компании. Об этом сообщает сайт Downdetector. Пользователи заявили, что у них не работает сайт Google и поисковая система. Также были сообщения о сбоях в работе карт. Сильный всплеск сообщений об ошибках был зафиксирован примерно в 15:00 по московскому времени, передает Downdetector. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США — более тысячи. Также сообщения поступают из Германии, Франции, Италии, Индии, Японии, Канады, Великобритании. Новостной раздел компании в России также работает с перебоями. Фото: скриншот сайта Downdetector В России Google также стал работать с перебоями Фото: скриншот новостной ленты Google Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По всему миру пользователи жалуются на сбои в работе Google: поисковая система, «гугл-тренды», сайт и другие продукты компании. Об этом сообщает сайт Downdetector. Пользователи заявили, что у них не работает сайт Google и поисковая система. Также были сообщения о сбоях в работе карт. Сильный всплеск сообщений об ошибках был зафиксирован примерно в 15:00 по московскому времени, передает Downdetector. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США — более тысячи. Также сообщения поступают из Германии, Франции, Италии, Индии, Японии, Канады, Великобритании. Новостной раздел компании в России также работает с перебоями.