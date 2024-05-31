Люди со всего мира пожаловались на сбой в работе Google. Скрин

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Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет, гугл, google, поисковая система
Пользователи не могут воспользоваться продуктами компании Google Фото:

По всему миру пользователи жалуются на сбои в работе Google: поисковая система, «гугл-тренды», сайт и другие продукты компании. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Пользователи заявили, что у них не работает сайт Google и поисковая система. Также были сообщения о сбоях в работе карт. Сильный всплеск сообщений об ошибках был зафиксирован примерно в 15:00 по московскому времени, передает Downdetector.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США — более тысячи. Также сообщения поступают из Германии, Франции, Италии, Индии, Японии, Канады, Великобритании. Новостной раздел компании в России также работает с перебоями.

Гугл не работает в России
Фото:
Гугл не работает в России: фото
В России Google также стал работать с перебоями
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По всему миру пользователи жалуются на сбои в работе Google: поисковая система, «гугл-тренды», сайт и другие продукты компании. Об этом сообщает сайт Downdetector. Пользователи заявили, что у них не работает сайт Google и поисковая система. Также были сообщения о сбоях в работе карт. Сильный всплеск сообщений об ошибках был зафиксирован примерно в 15:00 по московскому времени, передает Downdetector. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США — более тысячи. Также сообщения поступают из Германии, Франции, Италии, Индии, Японии, Канады, Великобритании. Новостной раздел компании в России также работает с перебоями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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