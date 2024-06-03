В Тюменской области дети на самокате лоб в лоб столкнулись с автомобилем. Видео

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Подростки после ДТП госпитализированы в больницу (архивное фото)
Подростки после ДТП госпитализированы в больницу (архивное фото) Фото:

Двое подростков на самокате попали в лобовое ДТП с автомобилем. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ по Тюменской области. Авария произошла в Упоровском районе.

«В селе Суерка Упоровского района столкнулись электросамокат и LADA. На электросамокате по проезжей части ехали двое школьников — 13-ти и 14-ти лет. 13-летний мальчик был за рулем. Оба ребенка госпитализированы с ранениями в больницу», — рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

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Двое подростков на самокате попали в лобовое ДТП с автомобилем. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ по Тюменской области. Авария произошла в Упоровском районе. «В селе Суерка Упоровского района столкнулись электросамокат и LADA. На электросамокате по проезжей части ехали двое школьников — 13-ти и 14-ти лет. 13-летний мальчик был за рулем. Оба ребенка госпитализированы с ранениями в больницу», — рассказали в ГАИ. Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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