Подростки после ДТП госпитализированы в больницу (архивное фото)
Двое подростков на самокате попали в лобовое ДТП с автомобилем. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ по Тюменской области. Авария произошла в Упоровском районе.
«В селе Суерка Упоровского района столкнулись электросамокат и LADA. На электросамокате по проезжей части ехали двое школьников — 13-ти и 14-ти лет. 13-летний мальчик был за рулем. Оба ребенка госпитализированы с ранениями в больницу», — рассказали в ГАИ.
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
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