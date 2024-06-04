В Златоусте (Челябинская область) машинист Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) Сергей Морозов обратился к главе СКР Александру Бастрыкину из-за видеокамер в медкабинете. Как Морозов пояснил URA.RU, камеры стали фактором дополнительного стресса для сотрудников.
«Видеокамеры в пункте проведения медицинского обследования появились около недели назад. У сотрудников это повышает давление, что приводит к отстранению от работы. В условиях проведения СВО срываются графики движения, появляются простои, что может быть преступным», — заявил URA.RU Морозов.
Собеседник URA.RU предположил, что новация стала следствием февральской аварии в Бердяуше, устроенной пьяным машинистом. Морозов отметил, что медики не возьмут ответственность, выпустив на линию человека в нетрезвом виде. Про то, что сотрудник злоупотребляет спиртным, по словам Морозова, руководство знало.
В настоящий момент процедура проверок состояния сотрудников перед работой организована так, что первоначально персонал проверяют в локомотивном депо. Если показатели давления, пульса и другие превышают норму, людей отправляют в поликлинику. Там врачи дают финальное заключение. Часто если медики согласовали выход на работу, сотрудника, по утверждению Морозова, все равно могут не допустить.
«Высказанное недовольство является частным мнением одного человека. Есть требования Минтранса РФ. Кроме того, записи не предназначены для общего пользования. Они уничтожаются через 30 дней. Использовать видео понадобится только в случае инцидентов. При этом мы обеспечим безопасность на дороге», — сообщил URA.RU главный инженер депо Сергей Лысенко, исполняющий функции начальника.
По данным URA.RU, в настоящий момент ДТП в Бердяуше расследует полиция. Чтобы выяснить истинные обстоятельства случившегося, медик и машинист прошли проверку на полиграфе. По некоторым сведениям, машиниста в течение дня видели в алкомаркете. Вероятно, он появлялся там после прохождения медосмотра. Как было на самом деле, позже установит следствие.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу ЮУЖД. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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