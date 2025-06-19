Дочернюю фирму «Мечела» после 8-кратного роста убытков возглавил новый директор

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Угольную компанию «Мечела» возглавил Алексей Тихонский
Угольную компанию «Мечела» возглавил Алексей Тихонский Фото:

Угольную компанию «Южный Кузбасс» челябинского холдинга «Мечел» возглавил Алексей Тихонский. Как сообщила пресс-служба холдинга, от топ-менеджера ждут, что будет эффективно отвечать на стоящие вызовы.

«Генеральным директором угольной компании „Южный Кузбасс“ назначен Алексей Тихонский. Ранее он занимал различные руководящие должности в этой компании, а до этого работал гендиректором ООО „Разрез Тайлепский“», — заявили в офисе «Мечела».

Представители холдинга добавили, что назначение состоялось в непростых условиях, которые сложились в отрасли и в самой угольной компании. Глава «Мечела» Олег Коржов убежден, что опыт и понимание производственных процессов помогут Тихонскому создать условия для стабильной и устойчивой работы «Южного Кузбасса» в будущем.

Отчетность угольщиков за 2024 год показала неутешительные результаты, нарастив убыток в восемь раз. Совокупный показатель достиг 17,205 млрд рублей.

Правительство РФ поддержит четыре компании угольной отрасли. В списке оказалась одна из фирм «Мечела». Помощь власти окажут «Мечел-майнингу», о чем 19 июня сообщил на брифинге в рамках ПМЭФ глава Минэнерго Сергей Цивилев.

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Угольную компанию «Южный Кузбасс» челябинского холдинга «Мечел» возглавил Алексей Тихонский. Как сообщила пресс-служба холдинга, от топ-менеджера ждут, что будет эффективно отвечать на стоящие вызовы. «Генеральным директором угольной компании „Южный Кузбасс“ назначен Алексей Тихонский. Ранее он занимал различные руководящие должности в этой компании, а до этого работал гендиректором ООО „Разрез Тайлепский“», — заявили в офисе «Мечела». Представители холдинга добавили, что назначение состоялось в непростых условиях, которые сложились в отрасли и в самой угольной компании. Глава «Мечела» Олег Коржов убежден, что опыт и понимание производственных процессов помогут Тихонскому создать условия для стабильной и устойчивой работы «Южного Кузбасса» в будущем. Отчетность угольщиков за 2024 год показала неутешительные результаты, нарастив убыток в восемь раз. Совокупный показатель достиг 17,205 млрд рублей. Правительство РФ поддержит четыре компании угольной отрасли. В списке оказалась одна из фирм «Мечела». Помощь власти окажут «Мечел-майнингу», о чем 19 июня сообщил на брифинге в рамках ПМЭФ глава Минэнерго Сергей Цивилев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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