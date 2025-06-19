Защитник хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Владислав Еременко, который после силового приема попал в реанимацию, продолжит карьеру в составе московского ЦСКА. «Металлург» пожелал Еременко удачи в дальнейшей карьере.
«В сезоне 2024/25 на счету Владислава 34 встречи в регулярном чемпионате и 8 (3+5) баллов при показателе полезности „+4“ и среднем времени на льду в 15:28 минут. В плей-офф защитник не принимал участия из-за повреждения. Мы благодарим Владислава за игру в „Металлурге“ и желаем удачи в дальнейшей карьере!», — сообщается в группе клуба во «Вконтакте».
Еременко 26 лет. Он начал играть за «Металлург» в межсезонье 2022 года, перейдя к «лисам» из минского «Динамо». Всего за магнитогорскую команду защитник провел 125 матчей и набрал 26 (9+17) очков.
Эпизод с тяжелой травмой хоккеиста произошел во время домашней игры «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом» в декабре прошлого года. Силовой прием против Еременко провел Алексей Обидин. После этого Еременко влетел в борт. Лед он покинул на медицинской каталке.
Главный тренер команды Андрей Разин сообщил, что у Еременко сложный перелом бедра со смещением, и не смог назвать даже приблизительные сроки восстановления хоккеиста. Он не исключил, что после такой травмы защитник «Металлурга» может завершить игровую карьеру. Однако Еременко удалось восстановиться.
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