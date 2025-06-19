В челябинское заксобрание выдвинулся кандидат-водитель

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Кандидаты идут от партий и в порядке самовыдвижения
Кандидаты идут от партий и в порядке самовыдвижения Фото:

Число кандидатов в челябинское заксобрание увеличилось до трех. Среди них — водитель автомобиля, сообщает портал избиркома РФ.

«Тингаев Андрей Сергеевич. Работает в управлении соцзащиты населения администрации Саткинского муниципального округа, должность — водитель автомобиля», — сообщается о кандидате на сайте избиркома.

Тингаеву 37 лет. В 2006 году он окончил профессиональное училище № 69 в Сатке. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения по округу № 7 (бывший Саткинский). Он включает в себя Юрюзань Катав-Ивановского муниципального округа, Бакальское, Саткинское и Сулеинское поселения Саткинского муниципального округа и город Трехгорный.

Также кандидатом стал гендиректор ООО «Теплогазмонтаж» Ярослав Щербаков. В отличие от Тингаева, он не самовыдвиженец. Щербаков выдвинут партией «Яблоко» по избирательному округу № 16. Округ включает в себя Центральный и Тракторозаводский районы Челябинска. Ранее кандидатом в депутаты стала директор центра народного творчества из Чебаркульского муниципального округа Елена Юртаева.

Всем троим потребуется собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Их число должно составить не менее 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных в округе — это около 3000.

Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало 11 июня и завершится 1 июля. Затем на протяжении 10 дней будет идти регистрация кандидатов.

Партии начали выдвигать своих кандидатов в заксобрание на конференциях региональных отделений. «Единая Россия» и «Яблоко» уже провели конференции, конференции других партий состоятся в ближайшее время.

Выборы назначены на три дня — с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В эти же дни пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона. Список «Единой России» на выборах в ЗСО возглавит губернатор Алексей Текслер.

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Число кандидатов в челябинское заксобрание увеличилось до трех. Среди них — водитель автомобиля, сообщает портал избиркома РФ. «Тингаев Андрей Сергеевич. Работает в управлении соцзащиты населения администрации Саткинского муниципального округа, должность — водитель автомобиля», — сообщается о кандидате на сайте избиркома. Тингаеву 37 лет. В 2006 году он окончил профессиональное училище № 69 в Сатке. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения по округу № 7 (бывший Саткинский). Он включает в себя Юрюзань Катав-Ивановского муниципального округа, Бакальское, Саткинское и Сулеинское поселения Саткинского муниципального округа и город Трехгорный. Также кандидатом стал гендиректор ООО «Теплогазмонтаж» Ярослав Щербаков. В отличие от Тингаева, он не самовыдвиженец. Щербаков выдвинут партией «Яблоко» по избирательному округу № 16. Округ включает в себя Центральный и Тракторозаводский районы Челябинска. Ранее кандидатом в депутаты стала директор центра народного творчества из Чебаркульского муниципального округа Елена Юртаева. Всем троим потребуется собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Их число должно составить не менее 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных в округе — это около 3000. Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало 11 июня и завершится 1 июля. Затем на протяжении 10 дней будет идти регистрация кандидатов. Партии начали выдвигать своих кандидатов в заксобрание на конференциях региональных отделений. «Единая Россия» и «Яблоко» уже провели конференции, конференции других партий состоятся в ближайшее время. Выборы назначены на три дня — с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В эти же дни пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона. Список «Единой России» на выборах в ЗСО возглавит губернатор Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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