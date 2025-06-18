В Челябинске поменяют порядок выборов мэра

18 июня 2025 в 18:06 Размер текста - 17 +

По действующему закону заявиться на пост мэра Челябинска может практически любой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заксобрание поменяет порядок выборов мэра Челябинска. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, соответствующий законопроект обсудили на заседании комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. «Предлагается в частности установить наименования органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. Определить порядок избрания глав муниципальных образований. В том числе закрепить новый порядок избрания главы Челябинска — Челябинской городской думой из числа кандидатов, представленных губернатором», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Также в законопроекте устанавливаются требования к уровню образования и профессиональным навыкам кандидатур на должность главы муниципального образования. Документ вводит критерии формирования территориальных органов местной администрации. С 1996 по 2005 годы мэра Челябинска выбирало население. С 2010 по 2014 годы администрацией руководил сити-менеджер, нанятый по конкурсу, а главой города был спикер гордумы. С 2014 года мэра выбирают депутаты гордумы, из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Заявиться на конкурс может любой. В этой связи в 2024 году на конкурс на пост мэра Челябинская заявилось 29 кандидатов. Документ разработан в связи с принятием нового федерального закона. Закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», подписанный президентом 20 марта, предусматривает четыре способа избрания мэров, включая прямые выборы. Однако для административных центров субъектов РФ в законе записан единственный вариант: избрание гордумой из числа кандидатур, предложенных губернатором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заксобрание поменяет порядок выборов мэра Челябинска. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, соответствующий законопроект обсудили на заседании комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. «Предлагается в частности установить наименования органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. Определить порядок избрания глав муниципальных образований. В том числе закрепить новый порядок избрания главы Челябинска — Челябинской городской думой из числа кандидатов, представленных губернатором», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Также в законопроекте устанавливаются требования к уровню образования и профессиональным навыкам кандидатур на должность главы муниципального образования. Документ вводит критерии формирования территориальных органов местной администрации. С 1996 по 2005 годы мэра Челябинска выбирало население. С 2010 по 2014 годы администрацией руководил сити-менеджер, нанятый по конкурсу, а главой города был спикер гордумы. С 2014 года мэра выбирают депутаты гордумы, из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Заявиться на конкурс может любой. В этой связи в 2024 году на конкурс на пост мэра Челябинская заявилось 29 кандидатов. Документ разработан в связи с принятием нового федерального закона. Закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», подписанный президентом 20 марта, предусматривает четыре способа избрания мэров, включая прямые выборы. Однако для административных центров субъектов РФ в законе записан единственный вариант: избрание гордумой из числа кандидатур, предложенных губернатором.