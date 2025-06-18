В Челябинске поменяют порядок выборов мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс кандидатов в главы города. Челябинск, регистрация кандидатов
По действующему закону заявиться на пост мэра Челябинска может практически любой Фото:

Заксобрание поменяет порядок выборов мэра Челябинска. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, соответствующий законопроект обсудили на заседании комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.

«Предлагается в частности установить наименования органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. Определить порядок избрания глав муниципальных образований. В том числе закрепить новый порядок избрания главы Челябинска — Челябинской городской думой из числа кандидатов, представленных губернатором», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Также в законопроекте устанавливаются требования к уровню образования и профессиональным навыкам кандидатур на должность главы муниципального образования. Документ вводит критерии формирования территориальных органов местной администрации.

С 1996 по 2005 годы мэра Челябинска выбирало население. С 2010 по 2014 годы администрацией руководил сити-менеджер, нанятый по конкурсу, а главой города был спикер гордумы. С 2014 года мэра выбирают депутаты гордумы, из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Заявиться на конкурс может любой. В этой связи в 2024 году на конкурс на пост мэра Челябинская заявилось 29 кандидатов.

Документ разработан в связи с принятием нового федерального закона. Закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», подписанный президентом 20 марта, предусматривает четыре способа избрания мэров, включая прямые выборы. Однако для административных центров субъектов РФ в законе записан единственный вариант: избрание гордумой из числа кандидатур, предложенных губернатором.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заксобрание поменяет порядок выборов мэра Челябинска. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, соответствующий законопроект обсудили на заседании комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. «Предлагается в частности установить наименования органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. Определить порядок избрания глав муниципальных образований. В том числе закрепить новый порядок избрания главы Челябинска — Челябинской городской думой из числа кандидатов, представленных губернатором», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Также в законопроекте устанавливаются требования к уровню образования и профессиональным навыкам кандидатур на должность главы муниципального образования. Документ вводит критерии формирования территориальных органов местной администрации. С 1996 по 2005 годы мэра Челябинска выбирало население. С 2010 по 2014 годы администрацией руководил сити-менеджер, нанятый по конкурсу, а главой города был спикер гордумы. С 2014 года мэра выбирают депутаты гордумы, из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Заявиться на конкурс может любой. В этой связи в 2024 году на конкурс на пост мэра Челябинская заявилось 29 кандидатов. Документ разработан в связи с принятием нового федерального закона. Закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», подписанный президентом 20 марта, предусматривает четыре способа избрания мэров, включая прямые выборы. Однако для административных центров субъектов РФ в законе записан единственный вариант: избрание гордумой из числа кандидатур, предложенных губернатором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...