Создание Лабубы, метание сюрикенов и цирк Запашного: выходные с детьми в Челябинске. Афиша

В Челябинске в выходные для детей проведут мастер-класс по Лабубе и цирковое шоу

18 июня 2025 в 12:38 Размер текста - 17 +

В Челябинске на выходных пройдет цирковое шоу с тиграми, мастер-классы и экскурсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в выходные, 21 и 22 июня, для детей устроят мастер-класс по раскрашиванию игрушки Лабуба, цирковое шоу Запашного, знакомство с бытом самураев и метания сюрикенов. О том, что ждет юных горожан — рассказывает URA.RU. Творческие мастер-классы В субботу, 21 июня, в творческой студии SandLand пройдет мастер-класс по раскрашиванию гипсовой фигурки Лабубы. Дети смогут проявить свою фантазию, используя акриловые краски и разнообразный декор — блестки, пайетки и другие украшения. Мастер-класс начнется в 11:15, стоимость участия — тысяча рублей. В кондитерской «Высший вкус» 21 июня в 11:00 детей и их родителей ждет кулинарный мастер-класс: экскурсия по кондитерской, игры с аниматором-бобром и приготовление торта «Полено». В конце всех участников ждет дегустация пирожных. Стоимость — 1350 рублей за ребенка и одного сопровождающего взрослого, продолжительность — два часа. Познавательные занятия Детям покажут приемы, которые увеличат скорость чтения Фото: Размик Закарян © URA.RU Публичная библиотека 21 июня в 10:30 приглашает детей от 5 до 12 лет на занятие «Доброчтение». Ребятам расскажут, как сделать летнее чтение увлекательным и познакомятся с нейрогимнастикой, которая помогает улучшить технику чтения. После занятия можно будет поиграть в настольные игры: «Мемасы», «Свинтус», «Доббль» и другие. Участие бесплатное, требуется предварительная запись. Детский музей предлагает окунуться в историю на экскурсиях «Родной дом: башкирская юрта и русская изба». В субботу и воскресенье в 13:00 дети узнают, как жили русские крестьяне и башкирские кочевники в XIX — начале XX века. Им проведут тематическую экскурсию «Дело мастера боится», где расскажут о традиционных ремеслах. Стоимость — 300 рублей, записываться заранее не нужно. Необычные экскурсии Челябинцам расскажут о быте самураев и научат метать сюрикены Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для любителей приключений проект «Айда со мной» организует экскурсию в исторический парк «Гардарика». В программе — знакомство с бытом самураев, мастер-классы по каллиграфии и метанию сюрикенов, рассказы о японских богах и духах, а также чаепитие со сладостями. Экскурсия проводится на автобусе, стоимость: 1700 рублей — детский билет, 1900 рублей — взрослый. Театральные постановки Театр «АндерсАн» в субботу представит два спектакля. В 11:00 малышей ждут сказки про Ежика и Медвежонка, а в 16:00 — постановка «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Стоимость билетов — 800 рублей. Челябинский театр кукол приглашает на спектакли для самых маленьких: 21 июня, в 11:00 и 13:30 можно посмотреть историю «Волшебная шляпа, или Здравствуй, бабушка» — современную версию сказки про Красную Шапочку. В воскресенье в те же часы пройдет интерактивный спектакль-игра «Гусенок» для детей от двух лет. Цена билетов — от 300 до 600 рублей. Театр «Скарабей» 22 июня в 15:00 покажет постановку «Цветик-семицветик», исполненную в технике песочной анимации. Стоимость билета — 350 рублей. Цирковое шоу В Челябинске пройдет цирковое шоу Ярослава Запашного Фото: Роман Наумов © URA.RU В воскресенье, 22 июня, в 13:00 на арене цирка состоится представление Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе». Зрителей ждут выступления воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, дрессированных животных и клоунов. Продолжительность шоу — 2 часа 50 минут с антрактом. Билеты можно приобрести от тысячи до 3500 рублей. Чтение и игры Библиотека «Кают-компания» в парке «Металлург» 21 июня в 11:30 проведет мероприятие «Читаем, играем, рисуем, творим». Дети смогут почитать книги, поиграть в настольные игры и поучаствовать в творческих мастер-классах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 21 и 22 июня, для детей устроят мастер-класс по раскрашиванию игрушки Лабуба, цирковое шоу Запашного, знакомство с бытом самураев и метания сюрикенов. О том, что ждет юных горожан — рассказывает URA.RU. Творческие мастер-классы В субботу, 21 июня, в творческой студии SandLand пройдет мастер-класс по раскрашиванию гипсовой фигурки Лабубы. Дети смогут проявить свою фантазию, используя акриловые краски и разнообразный декор — блестки, пайетки и другие украшения. Мастер-класс начнется в 11:15, стоимость участия — тысяча рублей. В кондитерской «Высший вкус» 21 июня в 11:00 детей и их родителей ждет кулинарный мастер-класс: экскурсия по кондитерской, игры с аниматором-бобром и приготовление торта «Полено». В конце всех участников ждет дегустация пирожных. Стоимость — 1350 рублей за ребенка и одного сопровождающего взрослого, продолжительность — два часа. Познавательные занятия Публичная библиотека 21 июня в 10:30 приглашает детей от 5 до 12 лет на занятие «Доброчтение». Ребятам расскажут, как сделать летнее чтение увлекательным и познакомятся с нейрогимнастикой, которая помогает улучшить технику чтения. После занятия можно будет поиграть в настольные игры: «Мемасы», «Свинтус», «Доббль» и другие. Участие бесплатное, требуется предварительная запись. Детский музей предлагает окунуться в историю на экскурсиях «Родной дом: башкирская юрта и русская изба». В субботу и воскресенье в 13:00 дети узнают, как жили русские крестьяне и башкирские кочевники в XIX — начале XX века. Им проведут тематическую экскурсию «Дело мастера боится», где расскажут о традиционных ремеслах. Стоимость — 300 рублей, записываться заранее не нужно. Необычные экскурсии Для любителей приключений проект «Айда со мной» организует экскурсию в исторический парк «Гардарика». В программе — знакомство с бытом самураев, мастер-классы по каллиграфии и метанию сюрикенов, рассказы о японских богах и духах, а также чаепитие со сладостями. Экскурсия проводится на автобусе, стоимость: 1700 рублей — детский билет, 1900 рублей — взрослый. Театральные постановки Театр «АндерсАн» в субботу представит два спектакля. В 11:00 малышей ждут сказки про Ежика и Медвежонка, а в 16:00 — постановка «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Стоимость билетов — 800 рублей. Челябинский театр кукол приглашает на спектакли для самых маленьких: 21 июня, в 11:00 и 13:30 можно посмотреть историю «Волшебная шляпа, или Здравствуй, бабушка» — современную версию сказки про Красную Шапочку. В воскресенье в те же часы пройдет интерактивный спектакль-игра «Гусенок» для детей от двух лет. Цена билетов — от 300 до 600 рублей. Театр «Скарабей» 22 июня в 15:00 покажет постановку «Цветик-семицветик», исполненную в технике песочной анимации. Стоимость билета — 350 рублей. Цирковое шоу В воскресенье, 22 июня, в 13:00 на арене цирка состоится представление Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе». Зрителей ждут выступления воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, дрессированных животных и клоунов. Продолжительность шоу — 2 часа 50 минут с антрактом. Билеты можно приобрести от тысячи до 3500 рублей. Чтение и игры Библиотека «Кают-компания» в парке «Металлург» 21 июня в 11:30 проведет мероприятие «Читаем, играем, рисуем, творим». Дети смогут почитать книги, поиграть в настольные игры и поучаствовать в творческих мастер-классах.