18 июня 2025

Депутат Госдумы Лантратова взялась за расселение аварийного дома в Челябинской области. Фото

Прокуратура получила запрос из Госдумы о доме-развалюхе в челябинских Карталах
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова направила повторный запрос в прокуратуру в интересах карталинцев
Яна Лантратова направила повторный запрос в прокуратуру в интересах карталинцев Фото:

Глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова добивается расселения аварийного жилого дома в Карталах. Она направила прокурору Челябинской области запрос с просьбой разобраться в неоднозначной ситуации, сообщила URA.RU сама депутат Госдумы.

«В декабре 2021 года дом 64а по улице Актюбинской признали аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения был установлен до 1 сентября 2025 года. По иску прокурора расселение перенесли на более раннюю дату — до 31декабря 2024 года. Однако переселение до сих пор не состоялось», — пояснила Лантратова.

После этого парламентарий обратилась в прокуратуру и получила ответ, что власти района запланировали покупку жилья для переселенцев на март 2025 года. Но даже эти сроки, закрепленные соглашением администрации с минстроем региона, не выдержаны.

По словам жильцов, квартиры получили только пять семей. «Дом, того и гляди, рухнет, а нам говорят, денег нет! Идите в маневренный фонд. Почему, одних переселили, а других нет?» — сетует Алена, одна из жительниц разваливающегося дома.

«Направлю повторный запрос прокурору области с просьбой разобраться в ситуации. Буду держать дело на контроле», — заявила Яна Лантратова.

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Глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова добивается расселения аварийного жилого дома в Карталах. Она направила прокурору Челябинской области запрос с просьбой разобраться в неоднозначной ситуации, сообщила URA.RU сама депутат Госдумы. «В декабре 2021 года дом 64а по улице Актюбинской признали аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения был установлен до 1 сентября 2025 года. По иску прокурора расселение перенесли на более раннюю дату — до 31декабря 2024 года. Однако переселение до сих пор не состоялось», — пояснила Лантратова. После этого парламентарий обратилась в прокуратуру и получила ответ, что власти района запланировали покупку жилья для переселенцев на март 2025 года. Но даже эти сроки, закрепленные соглашением администрации с минстроем региона, не выдержаны. По словам жильцов, квартиры получили только пять семей. «Дом, того и гляди, рухнет, а нам говорят, денег нет! Идите в маневренный фонд. Почему, одних переселили, а других нет?» — сетует Алена, одна из жительниц разваливающегося дома. «Направлю повторный запрос прокурору области с просьбой разобраться в ситуации. Буду держать дело на контроле», — заявила Яна Лантратова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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