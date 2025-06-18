Глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова добивается расселения аварийного жилого дома в Карталах. Она направила прокурору Челябинской области запрос с просьбой разобраться в неоднозначной ситуации, сообщила URA.RU сама депутат Госдумы.
«В декабре 2021 года дом 64а по улице Актюбинской признали аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения был установлен до 1 сентября 2025 года. По иску прокурора расселение перенесли на более раннюю дату — до 31декабря 2024 года. Однако переселение до сих пор не состоялось», — пояснила Лантратова.
После этого парламентарий обратилась в прокуратуру и получила ответ, что власти района запланировали покупку жилья для переселенцев на март 2025 года. Но даже эти сроки, закрепленные соглашением администрации с минстроем региона, не выдержаны.
По словам жильцов, квартиры получили только пять семей. «Дом, того и гляди, рухнет, а нам говорят, денег нет! Идите в маневренный фонд. Почему, одних переселили, а других нет?» — сетует Алена, одна из жительниц разваливающегося дома.
«Направлю повторный запрос прокурору области с просьбой разобраться в ситуации. Буду держать дело на контроле», — заявила Яна Лантратова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!