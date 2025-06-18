В Челябинске построят лабораторию для поиска неизвестных и опасных инфекций

Власти возведут в Челябинске лабораторию для выявления опасных и неизвестных инфекций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Перечень объектов капстроительства, стройконтроль в отношении которых осуществляется Федеральным центром строительного контроля. Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности, Челябинск», — отмечено в документе.
Там сказано, что специалистам предстоит заниматься оперативной расшифровкой, которую следует проводить за 24 часа, изучать опасные и неизвестные инфекции. Такие же лаборатории появятся в Перми, Уфе, Красноярске, Благовещенске, Магадане и Самаре.
В распоряжении Мишустина указаны также объекты другого назначения, относящиеся к борьбе с инфекционными заболеваниями. Речь идет о Центре гигиены и эпидемиологии Калининградской области, РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора и прочие. Некоторые из зданий предстоит не строить, а реконструировать. Всего указано 16 объектов, работы на которых финансируются полностью или частично из федерального бюджета.
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