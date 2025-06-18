18 июня 2025

В Челябинске построят лабораторию для поиска неизвестных и опасных инфекций

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске появится лаборатория, в которой будут искать и изучать опасные инфекции
В Челябинске появится лаборатория, в которой будут искать и изучать опасные инфекции Фото:

Власти возведут в Челябинске лабораторию для выявления опасных и неизвестных инфекций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Перечень объектов капстроительства, стройконтроль в отношении которых осуществляется Федеральным центром строительного контроля. Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности, Челябинск», — отмечено в документе.

Там сказано, что специалистам предстоит заниматься оперативной расшифровкой, которую следует проводить за 24 часа, изучать опасные и неизвестные инфекции. Такие же лаборатории появятся в Перми, Уфе, Красноярске, Благовещенске, Магадане и Самаре.

В распоряжении Мишустина указаны также объекты другого назначения, относящиеся к борьбе с инфекционными заболеваниями. Речь идет о Центре гигиены и эпидемиологии Калининградской области, РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора и прочие. Некоторые из зданий предстоит не строить, а реконструировать. Всего указано 16 объектов, работы на которых финансируются полностью или частично из федерального бюджета.

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Власти возведут в Челябинске лабораторию для выявления опасных и неизвестных инфекций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Перечень объектов капстроительства, стройконтроль в отношении которых осуществляется Федеральным центром строительного контроля. Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности, Челябинск», — отмечено в документе. Там сказано, что специалистам предстоит заниматься оперативной расшифровкой, которую следует проводить за 24 часа, изучать опасные и неизвестные инфекции. Такие же лаборатории появятся в Перми, Уфе, Красноярске, Благовещенске, Магадане и Самаре. В распоряжении Мишустина указаны также объекты другого назначения, относящиеся к борьбе с инфекционными заболеваниями. Речь идет о Центре гигиены и эпидемиологии Калининградской области, РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора и прочие. Некоторые из зданий предстоит не строить, а реконструировать. Всего указано 16 объектов, работы на которых финансируются полностью или частично из федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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