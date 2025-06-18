Падением крана на стройке манежа в Челябинске заинтересовалась прокуратура

Инцидентом с падением крана на стройке футбольного манежа в Челябинске заинтересовалась прокуратура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства.
«В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Кран упал утром 19 июня. Он повредил часть строящейся конструкции. Жертв удалось избежать. Строительство же продолжилось. Как сообщили в подрядной организации, при выполнении строительных работ произошел «наклон крановой конструкции». Причины произошедшего установит специально созданная комиссия.
Это не первый инцидент на строительстве объекта. В июле 2024 года на манеже рухнули перекрытия. Тогда это стало поводом для проведения доследственной проверки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!