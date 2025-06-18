18 июня 2025

Падением крана на стройке манежа в Челябинске заинтересовалась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего Фото:

Инцидентом с падением крана на стройке футбольного манежа в Челябинске заинтересовалась прокуратура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства.

«В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Кран упал утром 19 июня. Он повредил часть строящейся конструкции. Жертв удалось избежать. Строительство же продолжилось. Как сообщили в подрядной организации, при выполнении строительных работ произошел «наклон крановой конструкции». Причины произошедшего установит специально созданная комиссия.

Это не первый инцидент на строительстве объекта. В июле 2024 года на манеже рухнули перекрытия. Тогда это стало поводом для проведения доследственной проверки.

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Инцидентом с падением крана на стройке футбольного манежа в Челябинске заинтересовалась прокуратура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства. «В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Кран упал утром 19 июня. Он повредил часть строящейся конструкции. Жертв удалось избежать. Строительство же продолжилось. Как сообщили в подрядной организации, при выполнении строительных работ произошел «наклон крановой конструкции». Причины произошедшего установит специально созданная комиссия. Это не первый инцидент на строительстве объекта. В июле 2024 года на манеже рухнули перекрытия. Тогда это стало поводом для проведения доследственной проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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