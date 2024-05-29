29 мая 2024

В Екатеринбурге звездные кулачники подерутся за кулон из золота и серебра. Фото

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Шоу RCC 17 в КРК «Уралец». Екатеринбург, смешанные единоборства, mma, rcc, октагон
Поединки пройдут на арене КРК «Уралец» Фото:

В Екатеринбурге 8 июня состоится масштабный турнир по кулачным боям от RCC Hard. Вечер поединков возглавит бой двух звезд лиги — Максима Сульгина и Андрея Саратова. Один из них заберет чемпионский кулон из золота и серебра, а также миллион рублей, рассказали URA.RU представители команды.

«Главным событием шоу станет финал Гран-при между двумя звездами лиги — Максимом Сульгиным и Андреем Саратовым. Бойцы прошли через серьезные рубки на предыдущих турнирах, чтобы в очном противостоянии [можно было] определить первого чемпиона RCC Hard», — пояснили в пресс-службе единоборств. Со-главным поединком станет реванш звездного кулачника Гаджи Автомата и бразильца Фернандо Родригеса. Последний раз бойцы встречались год назад, тогда Гаджи получил перелом руки.

Кроме того, в RCC Hard отмечают еще два поединка, которые пройдут на арене КРК «Уралец»: бразилец Кристиано Медведь Фролич против бойца из Белоруссии Влада Белаза Ковалева, а также чемпион Top Dog Наим Самурай Даудов и чемпион Hardcore Михаил Мачете Тарабрин. Встречу последних называют «настоящим украшением» вечера кулачных боев.

Победитель главного боя заберет чемпионский кулон и миллион рублей
Победитель главного боя заберет чемпионский кулон и миллион рублей
Фото:

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В Екатеринбурге 8 июня состоится масштабный турнир по кулачным боям от RCC Hard. Вечер поединков возглавит бой двух звезд лиги — Максима Сульгина и Андрея Саратова. Один из них заберет чемпионский кулон из золота и серебра, а также миллион рублей, рассказали URA.RU представители команды. «Главным событием шоу станет финал Гран-при между двумя звездами лиги — Максимом Сульгиным и Андреем Саратовым. Бойцы прошли через серьезные рубки на предыдущих турнирах, чтобы в очном противостоянии [можно было] определить первого чемпиона RCC Hard», — пояснили в пресс-службе единоборств. Со-главным поединком станет реванш звездного кулачника Гаджи Автомата и бразильца Фернандо Родригеса. Последний раз бойцы встречались год назад, тогда Гаджи получил перелом руки. Кроме того, в RCC Hard отмечают еще два поединка, которые пройдут на арене КРК «Уралец»: бразилец Кристиано Медведь Фролич против бойца из Белоруссии Влада Белаза Ковалева, а также чемпион Top Dog Наим Самурай Даудов и чемпион Hardcore Михаил Мачете Тарабрин. Встречу последних называют «настоящим украшением» вечера кулачных боев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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