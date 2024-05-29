В Екатеринбурге звездные кулачники подерутся за кулон из золота и серебра. Фото

30 мая 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Поединки пройдут на арене КРК «Уралец» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 8 июня состоится масштабный турнир по кулачным боям от RCC Hard. Вечер поединков возглавит бой двух звезд лиги — Максима Сульгина и Андрея Саратова. Один из них заберет чемпионский кулон из золота и серебра, а также миллион рублей, рассказали URA.RU представители команды. «Главным событием шоу станет финал Гран-при между двумя звездами лиги — Максимом Сульгиным и Андреем Саратовым. Бойцы прошли через серьезные рубки на предыдущих турнирах, чтобы в очном противостоянии [можно было] определить первого чемпиона RCC Hard», — пояснили в пресс-службе единоборств. Со-главным поединком станет реванш звездного кулачника Гаджи Автомата и бразильца Фернандо Родригеса. Последний раз бойцы встречались год назад, тогда Гаджи получил перелом руки. Кроме того, в RCC Hard отмечают еще два поединка, которые пройдут на арене КРК «Уралец»: бразилец Кристиано Медведь Фролич против бойца из Белоруссии Влада Белаза Ковалева, а также чемпион Top Dog Наим Самурай Даудов и чемпион Hardcore Михаил Мачете Тарабрин. Встречу последних называют «настоящим украшением» вечера кулачных боев. Победитель главного боя заберет чемпионский кулон и миллион рублей Фото: пресс-служба RCC Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 8 июня состоится масштабный турнир по кулачным боям от RCC Hard. Вечер поединков возглавит бой двух звезд лиги — Максима Сульгина и Андрея Саратова. Один из них заберет чемпионский кулон из золота и серебра, а также миллион рублей, рассказали URA.RU представители команды. «Главным событием шоу станет финал Гран-при между двумя звездами лиги — Максимом Сульгиным и Андреем Саратовым. Бойцы прошли через серьезные рубки на предыдущих турнирах, чтобы в очном противостоянии [можно было] определить первого чемпиона RCC Hard», — пояснили в пресс-службе единоборств. Со-главным поединком станет реванш звездного кулачника Гаджи Автомата и бразильца Фернандо Родригеса. Последний раз бойцы встречались год назад, тогда Гаджи получил перелом руки. Кроме того, в RCC Hard отмечают еще два поединка, которые пройдут на арене КРК «Уралец»: бразилец Кристиано Медведь Фролич против бойца из Белоруссии Влада Белаза Ковалева, а также чемпион Top Dog Наим Самурай Даудов и чемпион Hardcore Михаил Мачете Тарабрин. Встречу последних называют «настоящим украшением» вечера кулачных боев.