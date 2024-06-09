В Нижневартовске из школы сделали пункт временного размещения жителей из-за паводка

Вартовчан, эвакуированных из затопленных паводком территорий, будут размещать в школе №34. Одновременно в пункте временного размещения могут принять 230 человек. О том, как устроен ПВР на базе школы журналистам рассказала директор учреждения и начальник пункта Ирина Долба.
«Здесь предусмотрено отдельно размещение для женщин с детьми — с душевыми, санузлом и комнатой матери и ребенка. Для мужчин предусмотрено отдельное помещение. Также есть столовая, в которой будет организовано питание», — рассказала руководитель пункта. В медицинском блоке расположены кабинет для осмотра и изолятор для больных. Кроме того, в ПВР обустроен кабинет для работы психолога.
На входе в школу эвакуированных вартовчан будут регистрировать и направлять в медицинский блок для обследования. После чего пострадавшие смогут разместиться в пункте. Для каждого здесь предусмотрена отдельная койка со всем самым необходимым.
По словам директора управления мэрии города по ДГО и ЧС Вадима Татаренкова, пункт временного размещения в 34 школе рассчитан на 230 человек. «Это первый пункт. В резерве еще два, а всего по городу 26 ПВР. Здесь достаточно спартанские условия, поэтому для женщин и маленьких детей мы сделали условия помягче и заключили договора с двумя гостиницами на их размещение», — подчеркнул Татаренков.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пик паводка в Нижневартовске власти города ожидают на текущей неделе. Ближайший период, по словам экспертов, покажет, как сложится паводковая ситуация в дальнейшем.
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