В Финляндии продают арену «Хельсинки Холл», принадлежащую российским олигархам

Финляндия выставила на продажу крупнейшую крытую спортивно-концертную площадку «Хельсинки Холл», которая принадлежит российским владельцам. Об этом сообщает финская газета Keskisuomalainen.
«МИД Финляндии получил две заявки по продаже крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки „Хельсинки Холл“, которая принадлежит российским владельцам», — говорится в материале газеты. Там добавили, что подробности сделки не разглашаются.
Известно лишь, что продажа арены происходит по исключительному решению Европейского союза, и она должна быть завершена до 30 июня. Стоимость арены оценивается в 57 миллионов евро, и на нее есть заинтересованные покупатели как в Финляндии, так и за ее пределами.
«Хельсинки Холл» была открыта в 1997 году и может трансформироваться для проведения различных мероприятий. Ее вместимость варьируется от 13 349 человек во время хоккейных игр до 15 000 во время концертов. Ранее финские СМИ сообщали, что российские владельцы приобрели этот комплекс у местного предпринимателя Харри Харкимо в 2013 году.
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