17 июня 2024

В ЯНАО странная женщина ночью била автомобили. Видео

Камера видеонаблюдения засняла в Ноябрьске женщину, наносившую удары по машинам
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ноябрьска пожаловались на ночную авантюристку
Жители Ноябрьска пожаловались на ночную авантюристку Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на странную женщину, которая среди ночи стучала по машинам. Очевидцы поделились видеозаписью с камер наблюдения в местных пабликах в социальных сетях.

«В Ноябрьске странная дама ходит и стучит по машинам ночью», — сообщили в группе «ЯНАО Онлайн» во «ВКонтакте». На записи видно, как женщина передвигается от одной машины к другой и стучит по каждой, вызывая срабатывание сигнализаций, после чего покидает место происшествия.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом о происшествии в пресс-службу УМВД России по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не поступил.

Женщина передвигалась от одной машины к другой, чтобы спровоцировать сигнализацию.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на странную женщину, которая среди ночи стучала по машинам. Очевидцы поделились видеозаписью с камер наблюдения в местных пабликах в социальных сетях. «В Ноябрьске странная дама ходит и стучит по машинам ночью», — сообщили в группе «ЯНАО Онлайн» во «ВКонтакте». На записи видно, как женщина передвигается от одной машины к другой и стучит по каждой, вызывая срабатывание сигнализаций, после чего покидает место происшествия. Корреспондент URA.RU обратился с запросом о происшествии в пресс-службу УМВД России по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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