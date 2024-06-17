Жители Ноябрьска пожаловались на ночную авантюристку
Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на странную женщину, которая среди ночи стучала по машинам. Очевидцы поделились видеозаписью с камер наблюдения в местных пабликах в социальных сетях.
«В Ноябрьске странная дама ходит и стучит по машинам ночью», — сообщили в группе «ЯНАО Онлайн» во «ВКонтакте». На записи видно, как женщина передвигается от одной машины к другой и стучит по каждой, вызывая срабатывание сигнализаций, после чего покидает место происшествия.
Корреспондент URA.RU обратился с запросом о происшествии в пресс-службу УМВД России по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не поступил.
Женщина передвигалась от одной машины к другой, чтобы спровоцировать сигнализацию.
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