19 июня 2024

В ХМАО МЧС подготовили автобусы для эвакуации жителей из зоны паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС подготовило 10 автобусов для перевозке жителей
МЧС подготовило 10 автобусов для перевозке жителей Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

В ХМАО сотрудники окружного управления МЧС подготовили автобусы для эвакуации людей в безопасную зону. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Для эвакуации людей запланировано до 10 автобусов. Развернут ПВР на 230 человек в школе №34. Два пункта временного размещения (средние школы №13 и №17) находятся в резерве. Решены все вопросы по организации жизнеобеспечения», — указано на сайте ГУ МЧС по ХМАО.

В деревнях Соснина, Былино, Вампугол для населения организована доставка по заявкам продуктов питания и медикаментов. «С целью предотвращения подтопления деревни Соснина по улице Береговой, со стороны поймы, в наиболее низкой части, откуда может приходить вода, возведены дамбы из мешков с песком», — указано на сайте.

Сотрудники МЧС продолжают держать на контроле поселение Саранпауль, там сотрудники уже провели обход жителей и всех предупредили. Также спасатели проверили работу пункта временного размещения в поселении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО растет число затопленных паводком дачных участков. На вечер 19 июня подтоплен паводковыми водами 1171 приусадебный участок.

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В ХМАО сотрудники окружного управления МЧС подготовили автобусы для эвакуации людей в безопасную зону. Информация об этом размещена на сайте ведомства. «Для эвакуации людей запланировано до 10 автобусов. Развернут ПВР на 230 человек в школе №34. Два пункта временного размещения (средние школы №13 и №17) находятся в резерве. Решены все вопросы по организации жизнеобеспечения», — указано на сайте ГУ МЧС по ХМАО. В деревнях Соснина, Былино, Вампугол для населения организована доставка по заявкам продуктов питания и медикаментов. «С целью предотвращения подтопления деревни Соснина по улице Береговой, со стороны поймы, в наиболее низкой части, откуда может приходить вода, возведены дамбы из мешков с песком», — указано на сайте. Сотрудники МЧС продолжают держать на контроле поселение Саранпауль, там сотрудники уже провели обход жителей и всех предупредили. Также спасатели проверили работу пункта временного размещения в поселении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО растет число затопленных паводком дачных участков. На вечер 19 июня подтоплен паводковыми водами 1171 приусадебный участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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