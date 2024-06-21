Мать Пеле умерла в возрасте 101 года

Мать знаменитого футболиста Пеле, Селеста Арантес, ушла из жизни после восьмидневной госпитализации. Об этом сообщил бразильский портал G1.
«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше. На побережье Сан-Паулу», — приводит портал слова источника.
Селесту Арантес госпитализировали за неделю до ее смерти, однако причины, по которым она была доставлена в больницу, пока не уточняются. Сам Пеле скончался от онкологического заболевания в 2022 году в возрасте 82 лет. Согласно сообщениям местных СМИ, последние годы жизни Селеста провела, по большей части, в постели.
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