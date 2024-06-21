21 июня 2024

Мать Пеле умерла в возрасте 101 года

© Служба новостей «URA.RU»
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О причинах смерти матери Пеле пока не известно
О причинах смерти матери Пеле пока не известно Фото:

Мать знаменитого футболиста Пеле, Селеста Арантес, ушла из жизни после восьмидневной госпитализации. Об этом сообщил бразильский портал G1.

«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше. На побережье Сан-Паулу», — приводит портал слова источника.

Селесту Арантес госпитализировали за неделю до ее смерти, однако причины, по которым она была доставлена в больницу, пока не уточняются. Сам Пеле скончался от онкологического заболевания в 2022 году в возрасте 82 лет. Согласно сообщениям местных СМИ, последние годы жизни Селеста провела, по большей части, в постели.

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Мать знаменитого футболиста Пеле, Селеста Арантес, ушла из жизни после восьмидневной госпитализации. Об этом сообщил бразильский портал G1. «Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше. На побережье Сан-Паулу», — приводит портал слова источника. Селесту Арантес госпитализировали за неделю до ее смерти, однако причины, по которым она была доставлена в больницу, пока не уточняются. Сам Пеле скончался от онкологического заболевания в 2022 году в возрасте 82 лет. Согласно сообщениям местных СМИ, последние годы жизни Селеста провела, по большей части, в постели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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