Трамп заявил, что его пытали в тюрьме в штате Джорджия

25 июня 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

В 2023 году Трамп прошел формальную процедуру ареста (архивное фото) Фото: Official White House / Shealah Craighead Бывший президент США Дональд Трамп подвергся «пыткам» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году. Об этом он сообщил в письме. «Они меня пытали в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки… Я хочу, чтобы вы это помнили», — говорится в письме штаба Трампа. Об этом пишет газета The Hill . В 2023 году Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. В тюрьме округа Фултон он находился чуть более 20 минут. Бывший президент США внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809. Трамп ранее говорил о готовности к тюремному заключению. Если суд приговорит его по делу о фальсификации деловой документации, то он готов к этому и не будет против, сказал экс-президент США во время интервью американскому каналу, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп подвергся «пыткам» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году. Об этом он сообщил в письме. «Они меня пытали в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки… Я хочу, чтобы вы это помнили», — говорится в письме штаба Трампа. Об этом пишет газета The Hill. В 2023 году Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. В тюрьме округа Фултон он находился чуть более 20 минут. Бывший президент США внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809. Трамп ранее говорил о готовности к тюремному заключению. Если суд приговорит его по делу о фальсификации деловой документации, то он готов к этому и не будет против, сказал экс-президент США во время интервью американскому каналу, пишет RT.