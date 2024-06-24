24 июня 2024

Трамп заявил, что его пытали в тюрьме в штате Джорджия

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
В 2023 году Трамп прошел формальную процедуру ареста (архивное фото) Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп подвергся «пыткам» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году. Об этом он сообщил в письме.

«Они меня пытали в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки… Я хочу, чтобы вы это помнили», — говорится в письме штаба Трампа. Об этом пишет газета The Hill.

В 2023 году Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. В тюрьме округа Фултон он находился чуть более 20 минут. Бывший президент США внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809.

Трамп ранее говорил о готовности к тюремному заключению. Если суд приговорит его по делу о фальсификации деловой документации, то он готов к этому и не будет против, сказал экс-президент США во время интервью американскому каналу, пишет RT.

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Бывший президент США Дональд Трамп подвергся «пыткам» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году. Об этом он сообщил в письме. «Они меня пытали в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки… Я хочу, чтобы вы это помнили», — говорится в письме штаба Трампа. Об этом пишет газета The Hill. В 2023 году Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. В тюрьме округа Фултон он находился чуть более 20 минут. Бывший президент США внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809. Трамп ранее говорил о готовности к тюремному заключению. Если суд приговорит его по делу о фальсификации деловой документации, то он готов к этому и не будет против, сказал экс-президент США во время интервью американскому каналу, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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