Трамп заявил, что его пытали в тюрьме в штате Джорджия

Бывший президент США Дональд Трамп подвергся «пыткам» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году. Об этом он сообщил в письме.
«Они меня пытали в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки… Я хочу, чтобы вы это помнили», — говорится в письме штаба Трампа. Об этом пишет газета
В 2023 году Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. В тюрьме округа Фултон он находился чуть более 20 минут. Бывший президент США внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809.
Трамп ранее говорил о готовности к тюремному заключению. Если суд приговорит его по делу о фальсификации деловой документации, то он готов к этому и не будет против, сказал экс-президент США во время интервью американскому каналу, пишет RT.
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