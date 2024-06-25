Россия обсуждает с Сербией последствия военных поставок Украине

Россия и Сербия активно обсуждают вопросы, связанные с безопасностью и военными поставками. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией», — сказал Грушко в беседе с РИА Новости. Он добавил, что в ходе переговоров поднимается и вопрос военных поставок.
Данные комментарии были сделаны на фоне информации об экспорте сербских боеприпасов в Киев. Газета Financial Times ранее сообщила, что Украина могла получить оружие из Сербии на 800 млн евро через третьих лиц.
При этом сербский президент Александр Вучич не стал отрицать данный факт. Он назвал сумму в целом точной и преподнес ситуацию как возможность для бизнеса, настаивая на том, что он не будет принимать чью-либо сторону в конфликте, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены разобраться, как боеприпасы из Сербии через страны НАТО поступали на Украину, передает 360.ru.
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