Пушилин пришел к многодетной семье из ЛНР на новоселье. Видео

26 июня 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин отметил, что государство будет продолжать поддерживать многодетные семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил многодетную семью из ЛНР на день новоселья. По указу президента России Владимира Путина он вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил семью Волги в их новом доме и поздравили их с переездом. «По поручению Владимира Путина совместно с Сергеем Кириенко посетили многодетную семью Волги в их новом доме и поздравили с новосельем», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что мама Ирина Александровна была удостоена звания «Мать-героиня». По словам главы ДНР, большое значение имеет то, что в семье царит атмосфера любви, где дети поддерживают друг друга и родителей. Такие семьи заслуживают уважения и должны стать обычным явлением в России. Пушилин подчеркнул, что государство будет продолжать создавать все условия для поддержки таких семей на федеральном и региональном уровнях. Пушилин и Кириенко также посетили школу в Мариуполе, которая получила повреждения из-за обстрелов. Они осмотрели помещения, оценили ход ремонтных работ и обсудили планы по обновлению образовательного учреждения. Глава ДНР напомнил, что на февральском форуме «Все для Победы!» в Туле президент России услышал о проблемах, с которыми сталкиваются работники скорой помощи в зоне боевых действий. Благодаря его поручению были закуплены бронеодеяла для обшивки машин и средства противодействия беспилотникам, а также выделены средства на индивидуальную защиту для медперсонала и водителей. Все это с целью сделать работу героических медиков более безопасной и эффективной, заключил Денис Пушилин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил многодетную семью из ЛНР на день новоселья. По указу президента России Владимира Путина он вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил семью Волги в их новом доме и поздравили их с переездом. «По поручению Владимира Путина совместно с Сергеем Кириенко посетили многодетную семью Волги в их новом доме и поздравили с новосельем», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что мама Ирина Александровна была удостоена звания «Мать-героиня». По словам главы ДНР, большое значение имеет то, что в семье царит атмосфера любви, где дети поддерживают друг друга и родителей. Такие семьи заслуживают уважения и должны стать обычным явлением в России. Пушилин подчеркнул, что государство будет продолжать создавать все условия для поддержки таких семей на федеральном и региональном уровнях. Пушилин и Кириенко также посетили школу в Мариуполе, которая получила повреждения из-за обстрелов. Они осмотрели помещения, оценили ход ремонтных работ и обсудили планы по обновлению образовательного учреждения. Глава ДНР напомнил, что на февральском форуме «Все для Победы!» в Туле президент России услышал о проблемах, с которыми сталкиваются работники скорой помощи в зоне боевых действий. Благодаря его поручению были закуплены бронеодеяла для обшивки машин и средства противодействия беспилотникам, а также выделены средства на индивидуальную защиту для медперсонала и водителей. Все это с целью сделать работу героических медиков более безопасной и эффективной, заключил Денис Пушилин.