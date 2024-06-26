В Тюмени с 1 июля начнется четвертый этап опрессовок, в рамках которого в центральной части города отключат горячую воду на десять дней. Такая информация указана на сайте компании УСТЭК. Ранее гидравлические испытания прошли в микрорайонах Лесобаза, ДОК, КПД, Зарека, Дом обороны и Московский тракт.
«В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время четвертого этапа проверят центральную часть города. Червишевский тракт и Южный микрорайон пройдут проверку в пятом этапе, а ул. Мельникайте и 50 лет Октября в шестом», — сообщили в пресс-службе компании.
С 1 по 10 июля горячая вода будет отсутствовать в домах на улицах Широтной, Демьяна Бедного, Николая Федорова, Валерии Гнаровской, 30 лет Победы, Депутатской, Николая Чаплина, Невской и других. Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на сайте УСТЭК.
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В Тюмени с 1 июля начнется четвертый этап опрессовок, в рамках которого в центральной части города отключат горячую воду на десять дней. Такая информация указана на сайте компании УСТЭК. Ранее гидравлические испытания прошли в микрорайонах Лесобаза, ДОК, КПД, Зарека, Дом обороны и Московский тракт. «В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время четвертого этапа проверят центральную часть города. Червишевский тракт и Южный микрорайон пройдут проверку в пятом этапе, а ул. Мельникайте и 50 лет Октября в шестом», — сообщили в пресс-службе компании. С 1 по 10 июля горячая вода будет отсутствовать в домах на улицах Широтной, Демьяна Бедного, Николая Федорова, Валерии Гнаровской, 30 лет Победы, Депутатской, Николая Чаплина, Невской и других. Ознакомиться с полным перечнем адресов можно на сайте УСТЭК.