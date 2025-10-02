Полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по делу о грабеже

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, освобожден от уголовного преследования по делу о грабеже группой лиц. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Следователи приняли решение о прекращении уголовного преследования в отношении Алексея Долматова, поскольку версия Гуфа и его защиты впоследствии нашла свое подтверждение...», — приводит слова представителей ТАСС. Отмечается, что музыкант не был зачинщиком потасовки, а по результатам экспертизы потерпевшего его доводы о степени тяжести вреда здоровью не подтвердились
В конце октября 2024 года у репера возник конфликт из-за желания администрации сауны взыскать штраф за курение в помещении. После отказа Долматова и его приятеля платить, администратор вызвала знакомого — сотрудника правоохранительных органов, который стал требовать оплату, угрожая последствиями. Музыкант ударил по голове сотрудника, который находился не при исполнении. В отношении рэпера и его приятеля было возбуждено уголовное дело о грабеже, а также составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
Алексей Долматов является российским исполнителем рэпа, а также одним из основателей коллектива CENTR, созданного им совместно с Принципом. В дискографии группы CENTR, в составе которой выступает Гуф, значатся альбомы «Качели» (2007), «Эфир в норме» (2008) и «Система» (2016). В качестве сольного исполнителя он выпустил такие альбомы, как «Город дорог» (2007), «Дома» (2009), «Сам и...» (2012), «Еще» (2015), «О пять» (2022) и «Zапретное Место» (2023).
Помимо сольных работ, Гуф известен совместными проектами с различными артистами, среди которых альбом с Бастой («Баста/Гуф», 2010), релиз с Rigos («4:20», 2014), две совместные пластинки со Slim (GuSli и GuSli II, обе — 2017), а также работы с Murovei («Дом, который построил Алик», 2020 и «Part 2», 2022) и Смоки Мо («Смоки Мо/GUF», 2023).
