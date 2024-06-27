В ХМАО таксист получил срок за кражу денег у пассажира

В ХМАО таксист украл у пассажира 30 тысяч рублей, когда тот уснул на заднем сиденье в состоянии алкогольного опьянения. Водитель перевел себе деньги, воспользовавшись мобильным телефоном клиента. Суд признал таксиста виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно, сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал таксисту принадлежавший ему сотовый телефон для перевода денежных средств за оказанную перевозку. Подсудимый, действуя умышленно, воспользовавшись тем, что потерпевший, находясь на заднем пассажирском сиденье, уснул, с помощью его мобильного телефона совершил одну финансовую операцию на сумму 30 000 рублей на абонентский номер своего мобильного телефона, привязанного к его банковской карте», — говорится в сообщении.
Подсудимый признал вину и возместил потерпевшему ущерб. За кражу суд приговорил таксиста к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
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