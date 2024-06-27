27 июня 2024

В ХМАО таксист получил срок за кражу денег у пассажира

В ХМАО суд приговорил таксиста к условному сроку за кражу денег у пассажира
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО таксист украл у пьяного пассажира 30 тысяч рублей
В ХМАО таксист украл у пьяного пассажира 30 тысяч рублей Фото:

В ХМАО таксист украл у пассажира 30 тысяч рублей, когда тот уснул на заднем сиденье в состоянии алкогольного опьянения. Водитель перевел себе деньги, воспользовавшись мобильным телефоном клиента. Суд признал таксиста виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно, сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал таксисту принадлежавший ему сотовый телефон для перевода денежных средств за оказанную перевозку. Подсудимый, действуя умышленно, воспользовавшись тем, что потерпевший, находясь на заднем пассажирском сиденье, уснул, с помощью его мобильного телефона совершил одну финансовую операцию на сумму 30 000 рублей на абонентский номер своего мобильного телефона, привязанного к его банковской карте», — говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину и возместил потерпевшему ущерб. За кражу суд приговорил таксиста к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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В ХМАО таксист украл у пассажира 30 тысяч рублей, когда тот уснул на заднем сиденье в состоянии алкогольного опьянения. Водитель перевел себе деньги, воспользовавшись мобильным телефоном клиента. Суд признал таксиста виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно, сообщил telegram-канал «Суды Югры». «Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал таксисту принадлежавший ему сотовый телефон для перевода денежных средств за оказанную перевозку. Подсудимый, действуя умышленно, воспользовавшись тем, что потерпевший, находясь на заднем пассажирском сиденье, уснул, с помощью его мобильного телефона совершил одну финансовую операцию на сумму 30 000 рублей на абонентский номер своего мобильного телефона, привязанного к его банковской карте», — говорится в сообщении. Подсудимый признал вину и возместил потерпевшему ущерб. За кражу суд приговорил таксиста к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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