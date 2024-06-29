Курганец вызвал скорую мужчине, потерявшему сознание
Жители Кургана помогли мужчине, который внезапно потерял сознание на улице. Они привели его в чувства и вызвали скорую, сообщается в соцсетях.
«Мужчина шел и упал лицом вниз. Думал, что ему кто-то поможет, но все проходили мимо. Мы вызвали скорую и начали откачивать его. Мужчина стал приходить в себя и сказал, что ему надо сладкого», — сообщил житель Кургана в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Курганец отметил, что позже мужчине снова стало плохо. По его словам, реанимация ехала около восьми минут.
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