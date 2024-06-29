29 июня 2024

Жители Кургана спасли мужчину, потерявшего сознание на улице. Видео

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Курганец вызвал скорую мужчине, потерявшему сознание
Курганец вызвал скорую мужчине, потерявшему сознание Фото:

Жители Кургана помогли мужчине, который внезапно потерял сознание на улице. Они привели его в чувства и вызвали скорую, сообщается в соцсетях.

«Мужчина шел и упал лицом вниз. Думал, что ему кто-то поможет, но все проходили мимо. Мы вызвали скорую и начали откачивать его. Мужчина стал приходить в себя и сказал, что ему надо сладкого», — сообщил житель Кургана в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». 

Курганец отметил, что позже мужчине снова стало плохо. По его словам, реанимация ехала около восьми минут.

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Жители Кургана помогли мужчине, который внезапно потерял сознание на улице. Они привели его в чувства и вызвали скорую, сообщается в соцсетях. «Мужчина шел и упал лицом вниз. Думал, что ему кто-то поможет, но все проходили мимо. Мы вызвали скорую и начали откачивать его. Мужчина стал приходить в себя и сказал, что ему надо сладкого», — сообщил житель Кургана в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте».  Курганец отметил, что позже мужчине снова стало плохо. По его словам, реанимация ехала около восьми минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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