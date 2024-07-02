Двое человек, в том числе ребенок, погибли после урагана в Санкт-Петербурге

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, реанимация, машина скорой помощи, скорая помошь
В результате шторма в Санкт-Петербурге погиб 11-летний ребенок Фото:

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время мощного циклона, сопровождавшегося сильными порывами ветра до 31 метра в секунду погибли двое человек, включая ребенка. Еще шесть человек получили ранения.

«В результате падения деревьев пострадали восемь человек, двое из них погибли», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. В администрации города добавили, что в Красногвардейском районе 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды. Ребенка экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.

В Петербурге 1 июля вечером был сильный дождь, гроза и ветер. Из-за непогоды закрылись сады и парки. Ветер валил деревья и конструкции, повредил 10 автомобилей. На стройплощадке упал башенный кран.

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время мощного циклона, сопровождавшегося сильными порывами ветра до 31 метра в секунду погибли двое человек, включая ребенка. Еще шесть человек получили ранения. «В результате падения деревьев пострадали восемь человек, двое из них погибли», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. В администрации города добавили, что в Красногвардейском районе 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды. Ребенка экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. В Петербурге 1 июля вечером был сильный дождь, гроза и ветер. Из-за непогоды закрылись сады и парки. Ветер валил деревья и конструкции, повредил 10 автомобилей. На стройплощадке упал башенный кран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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