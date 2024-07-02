Двое человек, в том числе ребенок, погибли после урагана в Санкт-Петербурге

02 июля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

В результате шторма в Санкт-Петербурге погиб 11-летний ребенок Фото: Анна Майорова © URA.RU В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время мощного циклона, сопровождавшегося сильными порывами ветра до 31 метра в секунду погибли двое человек, включая ребенка. Еще шесть человек получили ранения. «В результате падения деревьев пострадали восемь человек, двое из них погибли», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. В администрации города добавили, что в Красногвардейском районе 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды. Ребенка экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. В Петербурге 1 июля вечером был сильный дождь, гроза и ветер. Из-за непогоды закрылись сады и парки. Ветер валил деревья и конструкции, повредил 10 автомобилей. На стройплощадке упал башенный кран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время мощного циклона, сопровождавшегося сильными порывами ветра до 31 метра в секунду погибли двое человек, включая ребенка. Еще шесть человек получили ранения. «В результате падения деревьев пострадали восемь человек, двое из них погибли», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. В администрации города добавили, что в Красногвардейском районе 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды. Ребенка экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. В Петербурге 1 июля вечером был сильный дождь, гроза и ветер. Из-за непогоды закрылись сады и парки. Ветер валил деревья и конструкции, повредил 10 автомобилей. На стройплощадке упал башенный кран.