25 июня 2024

Минфин хочет увеличить пошлину за развод в 8 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января 2025 года за развод придется заплатить пошлину в 5000 рублей
С 1 января 2025 года за развод придется заплатить пошлину в 5000 рублей Фото:

С 2025 года планируется увеличение пошлины за развод в восемь раз — до 5 000 рублей. Соответствующее предложение внес Минфин и отправил его на согласование в ведомства.

«Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года», — ознакомились РБК с содержанием документа. Увеличатся пошлины за внесение изменений в записи актов гражданского состояния ( с 650 до 700 рублей), выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака (с 350 до 500 рублей) и за выдачу справок из архивов ЗАГС (с 200 до 350 рублей).

Также планируется корректировка пошлины за смену имени. Ее планируют увеличить с 1600 до 5000 рублей. За утерю аттестата или любого документа, подтверждающего квалификацию вместо 1300, придется отдать 2000 рублей.

Россияне стали чаще оформлять брачные договоры и делить имущество, передает Национальная служба новостей. В 2023 году было заключено 119 400 брачных договоров, а с начала 2024 года их число составило уже 23 000. Наибольший рост числа таких документов зафиксировали в Крыму (+88,6%), а также в Смоленской (+46%) и Калининградской (+36,3%) областях.

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С 2025 года планируется увеличение пошлины за развод в восемь раз — до 5 000 рублей. Соответствующее предложение внес Минфин и отправил его на согласование в ведомства. «Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года», — ознакомились РБК с содержанием документа. Увеличатся пошлины за внесение изменений в записи актов гражданского состояния ( с 650 до 700 рублей), выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака (с 350 до 500 рублей) и за выдачу справок из архивов ЗАГС (с 200 до 350 рублей). Также планируется корректировка пошлины за смену имени. Ее планируют увеличить с 1600 до 5000 рублей. За утерю аттестата или любого документа, подтверждающего квалификацию вместо 1300, придется отдать 2000 рублей. Россияне стали чаще оформлять брачные договоры и делить имущество, передает Национальная служба новостей. В 2023 году было заключено 119 400 брачных договоров, а с начала 2024 года их число составило уже 23 000. Наибольший рост числа таких документов зафиксировали в Крыму (+88,6%), а также в Смоленской (+46%) и Калининградской (+36,3%) областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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