Онкобольных обнадежили новым способом лечения

С 1 сентября консилиумы врачей-онкологов в России получат возможность принимать решения о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, выходящие за рамки стандартных схем терапии. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.
«С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что когда пациент прошел все линии терапии согласно утвержденным стандартам, но заболевание продолжает прогрессировать, консилиум врачей теперь сможет назначать лечение, не входящее в стандартные схемы.
Специалист отметил, что в таких случаях можно будет подбирать комплексное комбинированное лечение, включающее, в том числе и радионуклидную терапию. Это позволит предложить онкобольным новые возможности лечения, когда исчерпаны стандартные медицинские протоколы, заключил Каприн.
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