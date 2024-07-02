Онкобольных обнадежили новым способом лечения

Онколог Каприн: с 1 сентября лечение онкобольным смогут назначать вне инструкции

02 июля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Врачи смогут подбирать комплексное комбинированное лечение, заявил Андрей Каприн Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 сентября консилиумы врачей-онкологов в России получат возможность принимать решения о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, выходящие за рамки стандартных схем терапии. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн. «С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что когда пациент прошел все линии терапии согласно утвержденным стандартам, но заболевание продолжает прогрессировать, консилиум врачей теперь сможет назначать лечение, не входящее в стандартные схемы. Специалист отметил, что в таких случаях можно будет подбирать комплексное комбинированное лечение, включающее, в том числе и радионуклидную терапию. Это позволит предложить онкобольным новые возможности лечения, когда исчерпаны стандартные медицинские протоколы, заключил Каприн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 сентября консилиумы врачей-онкологов в России получат возможность принимать решения о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, выходящие за рамки стандартных схем терапии. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн. «С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что когда пациент прошел все линии терапии согласно утвержденным стандартам, но заболевание продолжает прогрессировать, консилиум врачей теперь сможет назначать лечение, не входящее в стандартные схемы. Специалист отметил, что в таких случаях можно будет подбирать комплексное комбинированное лечение, включающее, в том числе и радионуклидную терапию. Это позволит предложить онкобольным новые возможности лечения, когда исчерпаны стандартные медицинские протоколы, заключил Каприн.