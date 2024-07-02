Онкобольных обнадежили новым способом лечения

Онколог Каприн: с 1 сентября лечение онкобольным смогут назначать вне инструкции
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Врачи смогут подбирать комплексное комбинированное лечение, заявил Андрей Каприн Фото:

С 1 сентября консилиумы врачей-онкологов в России получат возможность принимать решения о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, выходящие за рамки стандартных схем терапии. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

«С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что когда пациент прошел все линии терапии согласно утвержденным стандартам, но заболевание продолжает прогрессировать, консилиум врачей теперь сможет назначать лечение, не входящее в стандартные схемы.

Специалист отметил, что в таких случаях можно будет подбирать комплексное комбинированное лечение, включающее, в том числе и радионуклидную терапию. Это позволит предложить онкобольным новые возможности лечения, когда исчерпаны стандартные медицинские протоколы, заключил Каприн.

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С 1 сентября консилиумы врачей-онкологов в России получат возможность принимать решения о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, выходящие за рамки стандартных схем терапии. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн. «С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что когда пациент прошел все линии терапии согласно утвержденным стандартам, но заболевание продолжает прогрессировать, консилиум врачей теперь сможет назначать лечение, не входящее в стандартные схемы. Специалист отметил, что в таких случаях можно будет подбирать комплексное комбинированное лечение, включающее, в том числе и радионуклидную терапию. Это позволит предложить онкобольным новые возможности лечения, когда исчерпаны стандартные медицинские протоколы, заключил Каприн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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