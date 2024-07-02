Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил содействовать продвижению отечественных брендов и проектов на международной арене. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
«Оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов должно работать совместно с правительством РФ, региональными органами власти и заинтересованными организациями для оказания поддержки в популяризации также лучших практик, применяемых в различных сферах деятельности, за пределами страны.
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Президент России Владимир Путин поручил содействовать продвижению отечественных брендов и проектов на международной арене. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «Оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов должно работать совместно с правительством РФ, региональными органами власти и заинтересованными организациями для оказания поддержки в популяризации также лучших практик, применяемых в различных сферах деятельности, за пределами страны.