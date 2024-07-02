Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил продвигать лучшие российские практики за рубежом Фото:

Президент России Владимир Путин поручил содействовать продвижению отечественных брендов и проектов на международной арене. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов должно работать совместно с правительством РФ, региональными органами власти и заинтересованными организациями для оказания поддержки в популяризации также лучших практик, применяемых в различных сферах деятельности, за пределами страны.

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Президент России Владимир Путин поручил содействовать продвижению отечественных брендов и проектов на международной арене. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «Оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов должно работать совместно с правительством РФ, региональными органами власти и заинтересованными организациями для оказания поддержки в популяризации также лучших практик, применяемых в различных сферах деятельности, за пределами страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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