Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом

02 июля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил продвигать лучшие российские практики за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил содействовать продвижению отечественных брендов и проектов на международной арене. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «Оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов должно работать совместно с правительством РФ, региональными органами власти и заинтересованными организациями для оказания поддержки в популяризации также лучших практик, применяемых в различных сферах деятельности, за пределами страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил содействовать продвижению отечественных брендов и проектов на международной арене. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «Оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов должно работать совместно с правительством РФ, региональными органами власти и заинтересованными организациями для оказания поддержки в популяризации также лучших практик, применяемых в различных сферах деятельности, за пределами страны.