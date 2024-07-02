Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи в России. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина. Там добавили, что удостоверение позволит им получать региональные и федеральные меры поддержки, например, льготы при посещении учреждений культуры и досуга.
Порядок выдачи удостоверений будет определен на региональном уровне и они будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде. Действующие удостоверения также будут переоформлены без необходимости подачи заявления. Это решение было принято в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о социальной поддержке многодетных семей, заключили в правительстве.
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Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи в России. Об этом сообщили в правительстве РФ. «В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина. Там добавили, что удостоверение позволит им получать региональные и федеральные меры поддержки, например, льготы при посещении учреждений культуры и досуга. Порядок выдачи удостоверений будет определен на региональном уровне и они будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде. Действующие удостоверения также будут переоформлены без необходимости подачи заявления. Это решение было принято в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о социальной поддержке многодетных семей, заключили в правительстве.