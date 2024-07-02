Общество Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи 02 июля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + В России появился единый образец удостоверения многодетной семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи в России. Об этом сообщили в правительстве РФ. «В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина. Там добавили, что удостоверение позволит им получать региональные и федеральные меры поддержки, например, льготы при посещении учреждений культуры и досуга. Порядок выдачи удостоверений будет определен на региональном уровне и они будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде. Действующие удостоверения также будут переоформлены без необходимости подачи заявления. Это решение было принято в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о социальной поддержке многодетных семей, заключили в правительстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи в России. Об этом сообщили в правительстве РФ. «В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина. Там добавили, что удостоверение позволит им получать региональные и федеральные меры поддержки, например, льготы при посещении учреждений культуры и досуга. Порядок выдачи удостоверений будет определен на региональном уровне и они будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде. Действующие удостоверения также будут переоформлены без необходимости подачи заявления. Это решение было принято в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о социальной поддержке многодетных семей, заключили в правительстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям