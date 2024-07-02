Люди в России стали реже умирать от рака

Академик Каприн: смертность онкопациентов в первый год болезни снизилась до 18%
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, медсестра, капельница, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, врач, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
В России улучшается выявляемость онкозаболеваний, заявил Андрей Каприн Фото:

В последние годы в России наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. По словам главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна, одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году.

«Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями наоборот снижается с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году», — передает слова Каприна РИА Новости. Специалист отметил, что выявляемость онкологических заболеваний в стране улучшается — прирост этого показателя по сравнению с 2021 годом составил 8%.

В 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 587 человек, при этом в 60% случаев рак был обнаружен на ранних стадиях. Кроме того, наблюдается положительная динамика по такому важному показателю, как доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 году этот показатель достиг 58,8%, что на 1,2% выше, чем годом ранее, заключил Каприн.

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В последние годы в России наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. По словам главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна, одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году. «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями наоборот снижается с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году», — передает слова Каприна РИА Новости. Специалист отметил, что выявляемость онкологических заболеваний в стране улучшается — прирост этого показателя по сравнению с 2021 годом составил 8%. В 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 587 человек, при этом в 60% случаев рак был обнаружен на ранних стадиях. Кроме того, наблюдается положительная динамика по такому важному показателю, как доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 году этот показатель достиг 58,8%, что на 1,2% выше, чем годом ранее, заключил Каприн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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