Люди в России стали реже умирать от рака

В последние годы в России наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. По словам главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна, одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году.
«Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями наоборот снижается с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году», — передает слова Каприна РИА Новости. Специалист отметил, что выявляемость онкологических заболеваний в стране улучшается — прирост этого показателя по сравнению с 2021 годом составил 8%.
В 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 587 человек, при этом в 60% случаев рак был обнаружен на ранних стадиях. Кроме того, наблюдается положительная динамика по такому важному показателю, как доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 году этот показатель достиг 58,8%, что на 1,2% выше, чем годом ранее, заключил Каприн.
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