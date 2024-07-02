Люди в России стали реже умирать от рака

Академик Каприн: смертность онкопациентов в первый год болезни снизилась до 18%

02 июля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

В России улучшается выявляемость онкозаболеваний, заявил Андрей Каприн Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В последние годы в России наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. По словам главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна, одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году. «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями наоборот снижается с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году», — передает слова Каприна РИА Новости. Специалист отметил, что выявляемость онкологических заболеваний в стране улучшается — прирост этого показателя по сравнению с 2021 годом составил 8%. В 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 587 человек, при этом в 60% случаев рак был обнаружен на ранних стадиях. Кроме того, наблюдается положительная динамика по такому важному показателю, как доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 году этот показатель достиг 58,8%, что на 1,2% выше, чем годом ранее, заключил Каприн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние годы в России наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. По словам главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна, одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году. «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями наоборот снижается с 23,6% в 2015 году до 18,3% в 2023 году», — передает слова Каприна РИА Новости. Специалист отметил, что выявляемость онкологических заболеваний в стране улучшается — прирост этого показателя по сравнению с 2021 годом составил 8%. В 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 587 человек, при этом в 60% случаев рак был обнаружен на ранних стадиях. Кроме того, наблюдается положительная динамика по такому важному показателю, как доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять и более лет. В 2023 году этот показатель достиг 58,8%, что на 1,2% выше, чем годом ранее, заключил Каприн.