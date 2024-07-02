Путин призвал Центральный банк помочь бизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил выработать меры поддержки бизнеса Фото:

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии Банка России подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Подготовить при участии Банка России и высших должностных лиц заинтересованных субъектов Российской Федерации и представить предложения об административных, финансовых и иных мерах поддержки хозяйствующих субъектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, срок выполнения поручения — до 1 октября 2024 года.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены на стратегическое развитие, а не на краткосрочный результат. Он отмечал, что государство будет поддерживать те компании, которые инвестируют в исследования и разработки, создают собственные технологические платформы и торговые марки, и для которых долгосрочная репутация и деловое имя являются ценностью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии Банка России подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Подготовить при участии Банка России и высших должностных лиц заинтересованных субъектов Российской Федерации и представить предложения об административных, финансовых и иных мерах поддержки хозяйствующих субъектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, срок выполнения поручения — до 1 октября 2024 года. Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены на стратегическое развитие, а не на краткосрочный результат. Он отмечал, что государство будет поддерживать те компании, которые инвестируют в исследования и разработки, создают собственные технологические платформы и торговые марки, и для которых долгосрочная репутация и деловое имя являются ценностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...