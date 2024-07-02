Путин призвал Центральный банк помочь бизнесу

02 июля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил выработать меры поддержки бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии Банка России подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Подготовить при участии Банка России и высших должностных лиц заинтересованных субъектов Российской Федерации и представить предложения об административных, финансовых и иных мерах поддержки хозяйствующих субъектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, срок выполнения поручения — до 1 октября 2024 года. Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены на стратегическое развитие, а не на краткосрочный результат. Он отмечал, что государство будет поддерживать те компании, которые инвестируют в исследования и разработки, создают собственные технологические платформы и торговые марки, и для которых долгосрочная репутация и деловое имя являются ценностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии Банка России подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Подготовить при участии Банка России и высших должностных лиц заинтересованных субъектов Российской Федерации и представить предложения об административных, финансовых и иных мерах поддержки хозяйствующих субъектов», — говорится в тексте указа. Согласно документу, срок выполнения поручения — до 1 октября 2024 года. Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены на стратегическое развитие, а не на краткосрочный результат. Он отмечал, что государство будет поддерживать те компании, которые инвестируют в исследования и разработки, создают собственные технологические платформы и торговые марки, и для которых долгосрочная репутация и деловое имя являются ценностью.