У трети россиян резко выросла зарплата

Исследователи Ляшок и Лопатина: у 29% россиян выросли доходы

02 июля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Несмотря на рост заработных плат, отмечается и рост негативных настроений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У 29% россиян за последние три месяца 2024 года выросли доходы. Об этом сообщили исследователи Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок и Марина Лопатина. «Почти треть — 29% — опрошенных россиян рассказали, что за последние три месяца их трудовые доходы выросли», — пишет « Газета.ru », ссылаясь на исследование Ляшока и Лопатиной. Отмечается, что в 2023 году доля россиян, увеличивших доходы, составляла 17%. Исследование было выпущено в июне 2024 года, оно состояло из несколько волн телефонных опросов, проведенных с 2022 по 2024 год. При этом исследователи отметили и рост негативных настроений касательно будущей динамики оплаты труда. «В апреле 2024 года доля ожидающих, что в ближайшем будущем их заработки будут расти, снизилась до 20% — это на 4 процентных пункта ниже, чем в начале текущего года», — подытожил Ляшок. Исследователи объяснили негативные настроения зависимостью от сезонного фактора. Обычно люди ожидают рост зарплаты зимой и осенью. В мае этого года президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года. Согласно указу, реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства должен стать в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У 29% россиян за последние три месяца 2024 года выросли доходы. Об этом сообщили исследователи Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок и Марина Лопатина. «Почти треть — 29% — опрошенных россиян рассказали, что за последние три месяца их трудовые доходы выросли», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на исследование Ляшока и Лопатиной. Отмечается, что в 2023 году доля россиян, увеличивших доходы, составляла 17%. Исследование было выпущено в июне 2024 года, оно состояло из несколько волн телефонных опросов, проведенных с 2022 по 2024 год. При этом исследователи отметили и рост негативных настроений касательно будущей динамики оплаты труда. «В апреле 2024 года доля ожидающих, что в ближайшем будущем их заработки будут расти, снизилась до 20% — это на 4 процентных пункта ниже, чем в начале текущего года», — подытожил Ляшок. Исследователи объяснили негативные настроения зависимостью от сезонного фактора. Обычно люди ожидают рост зарплаты зимой и осенью. В мае этого года президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года. Согласно указу, реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства должен стать в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.